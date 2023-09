“Las empresas no pueden elegir pagar o no el bono”

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, indicó anoche que “las empresas no pueden elegir” si pagar o no la suma fija de $60.000 para empleados privados, ratificad por decreto. “Las leyes laborales y decretos vinculados todos son de cumplimiento de orden público. Las empresas no pueden elegir, y los empresarios saben que el motor más importante de la economía es que los trabajadores tengan plata en el bolsillo”, señaló en declaraciones en Entre Ríos, luego del acto donde puso en marcha el programa PreViaje 5.

El ministro consideró que “venimos de un proceso de enorme crecimiento de la rentabilidad empresaria y creo que hacer el esfuerzo de ponerle un peso en el bolsillo al laburante que la viene pasando mal es de todo empleador y empresario bien nacido”. Y añadió: “Hay algunos que hacen política y declaraciones, pero miles de pymes están contentas porque, para muchas, el empleado es casi de su familia. No lo vive en una relación patrón-empleado”, añadió.

DECRETO Y PLAZOS

Según el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial 438/2023, la asignación será otorgada “por única vez” para trabajadores en relación de dependencia del sector privado y estatales.

El Ministerio de Trabajo estableció anoche que la primera cuota podrá ser abonada hasta el 21 de septiembre y la segunda cuota con el pago salarial durante octubre. “El monto total de la asignación será calculado sobre los salarios devengados en el mes de agosto de 2023 y será abonado en dos (2) cuotas iguales y consecutivas con vencimiento, la primera de ellas, dentro del plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del 1°de septiembre de 2023 y, la segunda, con los salarios a abonarse en el mes de octubre, conforme la normativa legal vigente”, dice la resolución.