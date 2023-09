Pablo Moyano le apuntó a "algunos sectores de la militancia" por el resultado de Unión por la Patria

El secretario general de la CGT Pablo Moyano se quejó de que en la campaña electoral "no ha habido una militancia de algunos sectores de Unión por la Patria" y subrayó que "llama la atención el silencio de algunos dirigentes".

"En algunas provincias se vio cómo se había ganado hace dos meses y ahora ganó el candidato de la derecha. No ha habido una militancia de algunos sectores de nuestro espacio. Es una autocrítica que nos tenemos que hacer. Ojalá que se pueda revertir esta situación", sostuvo el secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, en referencia a la derrota del candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

En diálogo con Hagamos Algo con Esto, el programa que conducen Irina Hauser y Pablo Marcovsky en Splendid-AM 990, el referente sindical indicó que "llama la atención el silencio de algunos dirigentes del espacio".

Al ser consultado sobre si particularmente se refería a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, Pablo Moyano remarcó: "Incluyo a todos. Unión por la Patria es el Presidente (Alberto Fernández), la vicepresidenta, los gobernadores, los intendentes, los dirigentes gremiales y de los movimientos sociales. Y veo a algunos sectores que muchos no hablan".

Y continuó: "Yo estoy enfocado y militando para que el próximo presidente sea Sergio Massa. A veces cuesta pensar cómo casi el 60% de los argentinos eligió a la derecha. Pero es producto de la bronca y de algunas medidas que lamentablemente el Gobierno no ha podido llevarle soluciones al bolsillo de los argentinos,

particularmente la inflación".

En ese sentido, se mostró particularmente molesto con los gobernadores peronistas que se niegan a adherir a la suma fija anunciada por el ministro de Economía.

"¿Cómo puede ser que Massa salga a anunciar un bono y salgan gobernadores peronistas a decir ´yo no pago?", se preguntó el integrante de la conducción de la central obrera, quien consideró que "con las reciente medidas que ha tomado el Gobierno, y si pudiera controlar la inflación, el peronismo es competitivo".

De todos modos, insistió en sus críticas hacia el interior del oficialismo y destacó que él hace campaña "hablando con los laburantes", tras lo cual lanzó: "Después quedará en cada dirigente si lo está haciendo o no. Veo una inacción del PJ Bonaerense y Nacional, de algunos dirigentes que no se los escucha hablar".

Finalmente, Pablo Moyano también se refirió a los contactos de algunos dirigentes sindicales, como Luis Barrionuevo y Gerardo Martínez, con el entorno de Javier Milei.

"Lo han hecho en forma particular, no en nombre de la CGT. Yo ni loco me reuniría con un personaje que permanentemente ataca a los trabajadores, a las organizaciones gremiales, su candidata a vicepresidenta reivindica a la dictadura militar, la privatización de empresas del Estado, cerrar ministerios. Yo me desligo de esas reuniones. No tengo nada que ver con ese espacio y no me juntaría nunca", finalizó.