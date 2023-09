Junto a Kicillof y Wado de Pedro, Massa se pone al hombro la campaña en la provincia de Buenos Aires

El ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, consideró hoy que la provincia de Buenos Aires “será el pilar” en las próximas elecciones generales de octubre para que el oficialismo logre participar de la segunda vuelta en noviembre y planteó que “si hay funcionarios que no andan, echémoslos y si hay políticas que no funcionan, cambiémoslas", pero pidió "no hacer volver a la Argentina al pasado”.

“Si hay algo de lo que estamos tranquilos, es que esta provincia de Buenos Aires será el pilar que nos ponga en camino a la segunda vuelta para seguir siendo gobierno en la Argentina”, afirmó Massa en un acto en la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente, donde se inauguró un paso nivel.

Acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, Massa agradeció el trabajo que realiza el mandatario provincial y luego basó su discurso en hacer comparaciones sobre la propuesta de la oposición y lo que sería el país si se aplicaran las propuestas que esgrimen los candidatos de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich.

“Quiero ser claro con lo que se está discutiendo en la Argentina. Si hay cambio de Gobierno, el boleto de tren pasará a costar $1.100 pesos y el de colectivo va a pasar a valer 700 pesos”, alertó el ministro de Economía.

En esa línea, continuó: “Una cosa es decir palabritas simpáticas haciéndose los graciosos o los picantes en estudios de televisión y otra cosa es bajar las ideas a la vida real de la gente. No solo piensan en privatizar los ferrocarriles, sino que además piensan en eliminar la ayuda que el Estado pone a través de la SUBE en el boleto de tren y de colectivo”.

En un ida y vuelta comparativo, ejemplificó sin nombrar a Milei ni a Bullrich. “Ellos plantean menos ferrocarriles, nosotros más ferrocarriles. Ellos plantean cerrar la obra pública, nosotros más obras públicas. Ellos plantean entregar nuestra moneda y transformar nuestra Patria en un lugar sin destino de desarrollo. Nosotros planteamos vender el trabajo argentino al mundo para tener una economía fuerte y seguir invirtiendo en obra pública, para seguir generando desarrollo y trabajo”.

Al cerrar su discurso, Massa señaló: “Sabemos que muchos vecinos del conurbano, la provincia de Buenos Aires y el país sienten la frustración por la crisis, el fracaso de algunas políticas o la falta de respuesta en otras, por lo que esto genera la sensación de un sabor amargo, pero no se resuelve volviendo para atrás porque atrás está la violencia, el dolor, la pérdida de puestos de trabajo y la pérdida de poder adquisitivo. Nuestro camino es para adelante”.

Previamente, fue el turno de Kicillof que también advirtió que “han vuelto esas ideas que son las que terminaron con los ferrocarriles. Los que asesoran en economía a las dos vertientes de la derecha tienen el mismo proyecto privatizador y de desinversión que fue la muerte del ferrocarril”.

“Hay que tomar conciencia cuando se escuchan esas propuestas milagrosas que son en realidad falsas y además viejas porque no hay nada de originalidad ni de nuevo en querer privatizar los servicios y decir que no habrá obra pública con motosierra y dinamita”, agregó.

Kicillof aseguró que “el ajuste, la motosierra y la dinamita se cristalizan en la realidad de la gente, en la realidad de los bonaerenses, porque si se deja de invertir desde el Estado nacional en el sistema de transporte público para que esté a precio accesible y forme parte del salario indirecto, el pasaje de tren empezaría a costar $1.100 pesos”.

Además participaron el ministro de Transporte, Diego Giuliano; el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, y el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza; entre otros.