VIDEO. Desopilante: la entrevista completa que Migue Granados le hizo a Lionel Messi

El comediante Migue Granados, hijo de Pablo (aquel humorista de VideoMatch), realizó para su canal de streaming una nota con el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, que se llenó de visitas apenas fue publicada.

En un viaje a Miami, la premisa fue hablar de todos los temas futbolísticos y algunos otros no tanto. Lo primero que se conoció fue un adelanto, donde el propio Granados le da un beso a Messi y le consulta: ¿Charlamos Bebé?, a lo que Lionel responde con una sonrisa.

Entre varias frases que lanzó el actual jugador de Inter Miami, aseguró: "Hay gente que me sigue de toda la vida a mi, ya me conoce, se me nota mucho adentro de la cancha cuando estoy contento. Esta era la idea, empezar a descomprimir un poco, después de tantos años de carrera, a tomármelo desde otro lado y lo estoy haciendo".

En cuanto a su arribo a Estados Unidos, para jugar en el equipo de donde es dueño David Beckham: “Se vive de otra manera, por eso la decisión de no continuar en Europa. Si bien mi personalidad es que quiero ganar y soy competitivo, en cierto punto es mas relajado. yo no me doy cuenta si bajo mi nivel, me preparo y juego igual que Siempre. tengo mas años. Tengo mil partidos atrás y el tiempo pasa para todos”.

Su día a día

En el transcurso de la entrevista, un Messi muy relajado se animó hasta de contar el día a día en su casa de Miami: “Si se corta la luz, a las 4 AM sé donde está el disyuntor. Taladro no manejo. La mochila del inodoro... Sí, lo resuelvo. Si hay que ir a comprar paracetamol de madrugada ahí Antonela es muy previsora, va con pastillas y remedios para los nenes, con el botiquín a todos lados”.

"A las 21 que ya están durmiendo los nenes, es momento nuestro con Antonela, ya estamos tranquilos. Comemos temprano y vamos temprano a ver tele. Mucho celu, bastante. Boludeo bastante. No regalo likes ni comentarios. Después ponen alguna boludez y sale en todos lados... Prefiero que no. No dejo de hacer cosas pero algunas cosas prefiero evitar hacer porque sé lo que viene después. Pero generalmente en mi día a día y con mi familia y amigos no me privo de nada por pensar en el después”, agregó.

Regreso a casa a la 1 PM, comemos con Antonela ahí, vamos a dormir la siesta, miramos algo en la tele. Miramos, series, películas, lo que pinte. Y a las 3 vamos a buscar a los nenes al cole y los llevamos al entrenamiento. Thiago juega con los 11 años y Mateo con los de 8-9. El club nos ofreció ponerlos ahí porque en otro lado iba a ser un quilombo”, se sinceró.

¿Qué dijo con respecto al Mundial 2026?

El capitán argentino tuvo su broche de oro en su carrera al levantar el trofeo con la Scaloneta en Qatar 2022, con un mundial brillante personal y colectivamente.

Migue le hizo una de las preguntas que todo el futbolero quiere saber sobre si llegará a jugar con la celeste y blanca en el próximo mundial: "No sé si llego, ya lo dije. No lo pienso todavía porque esta lejos, sí que pienso en la Copa América, el objetivo es llegar bien a la Copa América en Estados Unidos. Va a estar lindo porque pasamos la Copa Centenario que jugamos acá que fue muy linda, perdimos la final pero el proceso lo disfrutamos muchísimo, hay estadios, ambiente, viajes, es lindo. Después de la Copa América se verá, depende como me encuentre yo. Pasaron los años y hay que ver como me voy sintiendo. Quizá la liga el ritmo de los partidos es otro. Iré viendo el día a día como me encuentre. Faltan 3 años todavía”.

¿Jugará en Newells?

“Siempre estuvo el hecho en lo personal, más después de haber sido campeón del mundo, de poder disfrutar del fútbol argentino, jugar en Newell’s que yo era chiquito e iba la cancha ahí. Era mi sueño jugar ahí, pero no sé qué hará Fideo (por su posible regreso a Rosario Central)”, aseguró el ex Barcelona.

Los primeros pasos de "La Pulga" los dio en Rosario y al parecer, podría haber otro capítulo más que lo vuelva a unir con los colores rojinegros.