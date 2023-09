Una platense de bronce: joven promesa de la matemática

La estudiante platense Milagros Elizalde, que brilló en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemática de Brasil, en donde integró el seleccionado argentino y obtuvo la medalla de bronce, habló sobre su pasión y dedicación con los números -en tiempos donde los estudiantes adolescentes no suelen llevarse muy bien con la materia-, y la experiencia en la competencia internacional que “me cambió la vida”.

Con apenas 17 años, Milagros ya cuenta con un amplia trayectoria en los certámenes de matemática, mundo en el que dio sus primeros pasos cuando tenía 10 e iba a quinto grado. Pero más allá e toda su experiencia en este tipo de competiciones, sin dudas estas olimpiadas fueron un evento que dejó una fuerte marca en su carrera, tal como aseguró será muy difícil de olvidar.

“La verdad es que en las Olimpiadas me fue muy bien, saqué medalla de bronce estoy muy contenta con mi desempeño la pasé increíble”, expresó la adolescente en diálogo con EL DIA y destacó que la experiencia “cumplí con todas mis expectativas”.

La competencia

De la edición número 38 de estas olimpiadas participaron un total de 22 países que llevaron un seleccionado de cuatro competidores cada uno. El evento duró una semana -del 6 al 11 de septiembre- en la que todas las delegaciones convivimos en un mismo hotel.

“Son dos días de prueba, cada evaluación duró cuatro horas y media, en las que teníamos que resolver tres problemas. Luego los tutores de cada equipo corrigen las pruebas y las llevan a los jurados a que pongan la nota final que va de 0 a 7”, explicó la joven.

Pero más allá de ser una competencia de alto rendimiento se respira aire de camaradería. Ya que durante esa semana conviven entre todos en el hotel en el que pasan todo su tiempo ya que “desayunamos ahí, dormimos y comemos ahí. También se organizan las actividades como por ejemplo la charla que hubo antes del primer día de la prueba en la que vino el matemático brasilero Artur Avila, todo en el mismo salón en el que al otro día rendimos”, detalló Milagros. Incluso a ella le tocó compartir habitación con una participante de Cuba debido a que el resto de sus compañeros argentinos eran todos varones y los cuartos no eran mixtos.

Ya en la última noche se hace la entrega de premios, en donde en esta ocasión cada uno de los competidores argentinos recibió un galardón. Allí a Ignacio Naguil, de Río Gallegos, se le otorgó la medalla de plata, mientras que a Milagros, Martín Lupin (Mar del Plata) y Alan Yeger (CABA) recibieron una de bronce cada uno.

En ese sentido, Milagros señaló que además del certamen en sí, “lo valioso de este tipo de eventos es el viaje no solo por el hecho de ir a un lugar nuevo, yo conocí Río de Janeiro la verdad es que nunca había ido a Brasil, sino también porque conocés a un montón de gente nueva de un montón de países y aprendes de sus culturas, cómo hablan y como piensan. Es muy entretenido conocer a distintos tipos de personas”.

Constancia y entrenamiento

Para poder representar al país en un evento de tal magnitud se necesita de una gran preparación. Es por eso que “la Olimpiada Argentina propone un entrenamiento obligatorio para todo el equipo -tanto para titulares como para suplentes- que consiste en pasar dos semanas en Ciudad Universitaria de la UBA preparándonos”, indicó Milagros y apuntó que las jornadas de práctica fueron de “lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde, en las que nos daban problemas para que pensemos y resolvamos en el día”. La preparación se completa con encuentros con “personas que ya participaron en las olimpiadas en años anteriores y que ahora están estudiando la facultad, quienes suelen pasar a aportar otros problemas, ideas o soluciones”.

Este es un camino que arranca un año antes, en las etapas de calificación, por lo que ya en el 2022 Milagros comenzó el recorrido que la llevaría a ser una de las cuatro argentinas en Río de Janeiro. Pasó las primeras instancias, que son la etapa intercolegial, zonal, regional y nacional, para poder contar con la habilitación para rendir el examen selectivo que le daría no solo el pase al Iberoamericano sino al Mundial de Matemática.

Todo esto lo hace en paralelo a sus estudios que cursa en el Colegio Nacional de La Plata, por lo que la joven debe buscar el equilibrio perfecto para mantener buenos resultados en ambos ámbitos.

“Después de tantos años en esta movida ya me acostumbré al ritmo pero la realidad es que sí, es bastante complicado llegar bien con todo porque a mí me gusta que me haya bien en el colegio. Estudio, me esfuerzo, me dedico bastante pero es muy complicado porque la mayoría de las veces tengo que faltar por las Olimpiadas ya que muchas veces se rinden en Buenos Aires, otras en Córdoba o en Necochea, entonces esto hace que no pueda ir siempre al colegio como debería y la verdad es que es un poco conflictivo” reconoció la joven quien agregó que si bien los exámenes los puede dar en otro momento lamenta perderse algunas clases.

En ese sentido Milagros ejemplificó con lo que ocurrió en las Olimpiadas Iberoamericanas en las que “estuvimos una semana en Río de Janeiro, pero tuve que faltar tres semanas con todo lo que fue el entrenamiento”.

Entonces sí, “es bastante complicado y requiere de mucho esfuerzo de mi parte”, consideró.

Pero a pesar del tiempo que requiere es algo que disfruta hacer y que le retribuye una gran satisfacción a su vida. “Claramente siento que la Olimpiada cambió mi vida” dijo segura y concluyó: “Me hizo conocer todo un mundo nuevo y un montón de personas, chicos de otros colegios, de otras ciudades y provincias que de otra forma no hubiera podido conocer. Es algo muy lindo la verdad, en cada examen poder reunirme con mis amigos que viven lejos y que por ahí no puedo ver es un costado emocionante que tiene esto”.