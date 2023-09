Vasectomías: se quintuplicaron en sólo 5 años

De la mano de una mayor consciencia de la responsabilidad compartida de evitar embarazos indeseados, cada vez son mas los hombres jóvenes que deciden someterse a una vasectomía, una práctica sencilla y alta efectividad que en Argentina es cubierta por las obras sociales desde 2016. En los últimos cinco años la demanda de ellas en centros que las realizan se quintuplicó.

“Las consultas se incrementaron significativamente incluso entre jóvenes de 18 y 25 años. Actualmente se realizan entre diez y veinte procedimientos por mes en contraposición a las veinte cirugías que se realizaron en todo el 2016”, observan en el Hospital de Clínicas, cuyo caso no es una excepción.

Lo cierto es que aún así persisten mitos y dudas en torno a la intervención ¿En qué consiste? ¿Es realmente sencilla y efectiva como método anticonceptivo? ¿Tiene consecuencias en la salud sexual?... son algunas de las preguntas que se hacen muchos hombres al evaluar la posibilidad.

“La vasectomía es una intervención sencilla que se realiza en forma ambulatoria, puede hacerse con anestesia local y además se puede agregar sedación. Al paciente se le realiza dos pequeñas incisiones en el escroto para acceder a los conductos deferentes, se los liga y corta por separado, de esta forma los espermatozoides quedan en los testículos y no llegan al semen”, sintetiza Mariano Cohen, especialista del Centro Argentino de Urología.

Como detalla el especialista, luego de la cirugía, el paciente debe cuidarse de no eyacular durante los siguientes cuatro días, que es el tiempo de posoperatorio requerido para que la operación sea efectiva. “Si sucede antes de ese tiempo puede recanalizarse de manera espontánea”. De hecho, “uno de cada 3.000 pacientes puede recanalizarse espontáneamente en este período, con lo cual es importante la prevención”.

Si bien al pasar los primeros cuatro días se puede retomar la actividad sexual, Cohen advierte que “el paciente deberá cuidarse con profilaxis u otros métodos anticonceptivos durante los siguientes tres meses, ya que recién en ese momento se hace el chequeo con espermograma, que es una muestra de semen para analizar que no haya espermatozoides, y se confirma el 100 por ciento de efectividad de la intervención realizada”.

“Se trata de una operación mucho más sencilla que la ligadura de trompas, que consta de entre 30 y 40 minutos en la mayoría de los casos”, señala el urólogo en referencia a la otra intervención equivalente en mujeres que ofrece mayor grado de efectividad

DESMITIFICAR LA PRÁCTICA

Pese a que la vasectomía resulta hoy mucho más popular que hace unos pocos años atrás, los especialistas reconocen que persisten grandes mitos en torno a esta intervención. Y que entre ellos, uno de los más comunes es que disminuye el deseo sexual.

“La vasectomía no afecta la potencia sexual, lo único que produce es anticoncepción. Tampoco produce cambios en el líquido seminal eyaculado, que sigue siendo igual en su textura, calidad y cantidad. Los cambios sólo puede percibirse a través de un microscopio en un laboratorio”, explica Cohen.

Otro de los mitos que persisten es que la intervención puede afectar los niveles de testosterona y las erecciones, cuando no es así. “El testículo no se da cuenta que está vasectomizado y por eso sigue fabricando espermatozoides al igual que en una persona que no tiene relaciones sexuales por un tiempo: los espermatozoides envejecen y se reabsorben”, señala el especialista.

En relación a revertir la vasectomía, otro de los puntos que generan confusión, el médico cuenta que “el paciente vasectomizado puede ser revertido a través de una cirugía de reconexión que también es muy sencilla.

“Esto puede ser eficaz hasta pasados los ocho o diez años con un porcentaje de eficacia del 80 por ciento. Después de los diez años, baja abruptamente la efectividad de reconexión a un 35 por ciento aproximadamente”, explica el especialista del Centro Argentino de Urología.