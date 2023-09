Elecciones 2023.- Patricia Bullrich le contestó a Javier Milei y disparó duro: "Lo que plantea es imposible e inaplicable"

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich cargó contra el libertario Javier Milei al que acusó de proponer recetas económicas "inaplicables" e "imposibles" y de desdecirse en plena campaña electoral. "No sé cuáles son las propuestas económicas de Milei ahora", expresó en una entrevista al canal de televisión TN.

"Había dicho dolarización, con eso generó intriga en los jóvenes que piensan en dólares y prometió dolarizar el país. Ahora les dice que su programa va a durar 35 años, pero esos jóvenes van a tener 60 años. ¿Cuál es el plan económico que va a tener?", se preguntó la aspirante a presidente.

La titular del PRO en uso de licencia calificó al diputado fundador de La Libertad Avanza como "un teórico de la economía", que repite citas de autores reconocidos, al tiempo que remarcó que la economía "real" es la que deberán enfrentar el 10 de diciembre, quien asuma a la presidencia. "Ese día agarras el volante del tractor y empezás a avanzar para llevar adelante los cambios que el país necesita", agregó.

Duras críticas de Bullrich a Milei, de cara a las elecciones 2023

"Si dice su plan y después vienen todos su voceros a decir que no es dolarización, que van a ampliarlo después de no sé cuántos años y a sacar la plata de no saben donde, no sé bien cuál es el plan", insistió, y agregó: "No tenés 35 años, no tenés 3 años para pensar porque la inflación la tenés ahí, el déficit también. No podes comprar un vaso y que te lo den en tres años".

Asimismo, señaló al diputado por mercantilizar a la sociedad: "Tenemos muy en claro todas y cada una de las decisiones que vamos a tomar en política educativa, de seguridad, económicas, después tenemos políticas que tiene que ver con el cuidado del ser humanos", afirmó Bullrich.

"Si ponemos a la sociedad como mercancía, cambiamos valores del ser humano. No puedo decir que cualquier empresa puede contaminar un río porque hay millones de argentinos que viven en medio de los peores excrementos, con el agua contaminada y sin cloacas", desarrolló en referencia a los polémicos dichos del libertario a favor de la contaminación del agua.

En la misma línea, sostuvo: "Tenemos que descontaminar el agua, esa es una mirada mercantilista del ser humano. Cualquier empresa no puede contaminar el agua, es esencial para el ser humano y para la producción. Hay cosas que tienen que ver con una mirada que ponemos en el centro al ser humano".

"El ser humano está herido y yo lo quiero sanar. Si permito que se vendan órganos y ponemos un gran control en la frontera para que no entre droga, mañana te secuestran por un órgano y habrá un nuevo negocio criminal", lo cruzó la exministra de Seguridad.

El rol de Macri en la campaña

En otro pasaje de la entrevista, Bullrich hizo mención al rol que tendrá el expresidente Mauricio Macri en la campaña de Juntos por el Cambio tras los permanentes coqueteos con Javier Milei y pidió "liberar" a la coalición opositora de los que haga o diga su fundador.

"No es lo que cada uno debe hacer, hemos estado siempre presos de qué iba a hacer Macri. No tenemos que estar más presa de lo que hace Macri", enfatizó, y reclamó: "Tenemos que liberar a Juntos por el Cambio de poder lograr que Mauricio se acomode a como quiera acomodarse, sino será una campaña de respuestas y no de propuestas".

Bullrich remarcó además: "Si alguien no quiere andar en este andarivel de Juntos por el Cambio es su decisión. No quiero seguir respondiendo más preguntas porque me desvía de lo que los argentinos quieren escuchar sobre la que va a ser su presidenta", concluyó tras reafirmar la aparición de nuevos dirigentes que le imprimen su impronta a la coalición.