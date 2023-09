Reclama a IOMA por los cuidadores de su padre

Gloria, una vecina platense que tiene a su papá de 93 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), indicó que él necesita asistencia las 24 horas y como IOMA no cumple con el pago de los cuidadores tuvo que presentar un recurso de amparo en la Justicia.

La mujer fue a la obra social el viernes pasado para pedir el pago de las prestaciones de dos personas que cuidan a su padre y todavía no cobraron. “Al proveedor no le están pagando desde el mes de junio y siguen eludiendo la forma de pago y esto le hace imposible sostener a sus empleados. Ya hay un dictamen desde abril. Y tuve que pedir ayuda al diario EL DIA para que me firmaran el expediente y el proveedor pudiese hacerse cargo de mi papá, que se me muere”, dijo.

“Mi papá está mucho mas grave y la salud es un derecho constitucional, no voy a permitir que estas personas hagan abandono de persona”, agregó.

Si bien hubo promesas de pago se comunicó que hasta el momento eso no ocurrió. La mujer pidió que IOMA se haga cargo porque su padre necesita atención permanente.