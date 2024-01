Tarifa social: lo que hay que saber para anotarse

Aún un escenario como el que se viene, con la anunciada eliminación de los subsidios y el aumento de tarifas, hay segmentos de consumidores que podrán seguir esquivando el impacto en las boletas. Puntualmente, hay que buscar la tarifa social para sectores en situación de vulnerabilidad económica.

Se trata de la “tarifa social” de luz, gas y agua, que está dirigida a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aquellos que reciben la asignación por desempleo.

Un dato a tener en cuenta, es que se deben solicitar cada una por separado ante distintos organismos de control que están en la órbita del Estado (Oceba, ADA, ENRE, ERAS y ANSES).

Electricidad

Para acceder a la tarifa social en el servicio de electricidad, se puede consultar y tramitar a través de la web del organismo de Control Eléctrico de Buenos Aires (Oceba) www. oceba.bga.gob.ar ó en las oficinas de 56 entre 5 y 6.

Según informa el organismo, acceden los jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles; los monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; titulares de programas sociales; trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; y trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (Ley N° 26.844).

También, los titulares de algún seguro de desempleo; titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; titulares de certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.

Lo que se paga

Para quienes acceden a esa tarifa, las distribuidoras de región y municipio deben aplicar el siguiente esquema de bonificación residencial, según sea el consumo de la energía: hasta 150 KWh/mes, un 70% menos que una Tarifa Residencial; hasta 300KWh-mes un 40 % menos que una Tarifa Residencial; más de 300KWh el descuento sigue disminuyendo, a razón de 6% cada 100KWh-mes.

Para el caso de usuarios de Edenor o Edesur, deben ingresar al sitio web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y completar el formulario para obtener el descuento en el servicio.

También se incluye a jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia con remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles; monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; beneficiarios de pensiones no contributivas con ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; titulares de programas sociales; trabajadores inscritos en el Régimen de Monotributo Social; trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (Ley N° 26.844); titulares de seguro de desempleo; titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur; titulares de certificado de discapacidad expedido por autoridad competente.

Tarifa social del gas

La Tarifa Social de Gas se puede solicitar llamando al 0-800-222-7376, de lunes a viernes de 8 a 20 horas, o a través de la página de ANSES o desde la aplicación Mi Anses.

Según se informa, el beneficio tiene los mismos requisitos que los exigidos para acceder a la tarifa social de la electricidad.

Agua y cloacas

Para el caso del agua y las cloacas se puede realizar el pedido a través de web o en las oficinas de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires (ADA) (http://www.ada.gba.gov.ar/tarifa-de-interes-social/), situadas en 5 entre 39 y 40.

A la vez, en los Centros de Atención Personalizada de ABSA se atienden consultas y se asiste a los usuarios que requieran ayuda en la carga de datos para esa solicitud, informó ABSA.

Acceden hogares en situación de vulnerabilidad económica. El ingreso mensual del grupo familiar debe ser igual o menor al valor de 2 (dos) salarios mínimos vitales y móviles; el usuario no debe ser propietario de más de un inmueble; y su consumo energético no deberá superar el promedio anual de 180 kw/mes.

En el caso del área del Gran Bueno hay que recurrir al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), llamar al (54–11) 33236738 o enviar un correo electrónico a tarifa.social@eras.gov.ar.

Hay que solicitar cada uno de los beneficios por separado, en los entes de control