El tremendo video viral de Scaloni tras la derrota con Arabia Saudita y su predición para el resto del Mundial

Un fragmento de la película Elijo Creer se volvió viral en las redes sociales. Este fragmento presenta al entrenador Lionel Scaloni reflexionando sobre el desempeño del equipo mientras viaja en la parte trasera de un vehículo.

“Muchachos, ustedes explíquenme del minuto 48 al 53, ¿nos puede explicar alguno de ustedes? No tenían respuesta. Ota me dijo ‘no sé, no sabemos qué hacer’. Yo sí tengo explicación… Por más que nosotros hacía 36 partidos que no perdíamos, el contexto de la cultura argentina es el mismo, porque hasta la gente empezó a cantar después del minuto 15, al minuto 32. La gente estaba golpeada. Vos podés laburar lo que quieras, pero tenés que estar acostumbrado a perder, tenemos que saber que podemos perder”, comenzó su relato el estratega oriundo de Pujato.