"Me voy contento con el resultado", aseguró Carlos Tévez tras las victoria de Independiente

El entrenador de Independiente, Carlos Tevez, se fue "contento" tras la victoria de este viernes por la noche del “Rojo”, por 1 a 0, frente a Independiente Rivadavia, de Mendoza, en el debut de la Copa de la Liga.



“Estoy contento. Todos los refuerzos vienen trabajando bien. Se me hizo muy difícil hoy armar el equipo, pero eso es lo más lindo que tengo. Hoy tenemos un recambio diferente, los que hoy entraron, pudieron hacerlo bien. Tuve fastidio en el primer tiempo porque perdíamos la segunda pelota y eso fue algo que trabajamos mucho. Me voy contento con el resultado”, expresó el ex entrenador de Rosario Central.



Además, tuvo palabras de elogios hacia Ayrton Costa, quien fue el autor del gol del triunfo: “Me pone muy feliz por Ayrton, encima hoy es el cumpleaños de la madre, así que me pone mas que feliz”.



"Estoy muy feliz de representar estos colores y lo de esta gente fue maravilloso. Esperamos pronto regalarles otra victoria", indicó el "Apache".