Así será el nuevo ranking para socios de Estudiantes: asistencia, antigüedad y distancia del estadio

Después de cinco años Estudiantes decidió modificar el sistema de ranking de puntos para que sus socios puedan asistir a los partidos que el primer equipo juegue como local. Por eso, para el compromiso ante Belgrano, que será el primero a jugarse en UNO en esta temporada, la operatoria será diferente a la que estuvo en funcionamiento hasta diciembre del año pasado.

El nuevo sistema que se pondrá en marcha, luego de varias encuestas realizadas, charlas y estudios calcula una ponderación de conceptos para la sumatoria de puntos, dando como resultado un valor global de 0 a 1000 puntos computado sobre variables que van cambiando o actualizándose a lo largo del tiempo.

“Para llegar a este nuevo sistema hubo un trabajo de muchos meses en los cuales se les dio lugar a los socios, que acercaron propuestas, hicieron comentarios y participaron de un cuestionario donde se indagó sobre variables a tener en cuenta y su peso relativo”, le dijo a este medio el vicepresidente segundo Juan Prates, el dirigente que estuvo al frente del armado anterior y el actual. Además detalló que el nuevo armado se basa en cinco variables: antigüedad como socio, asistencia al estadio, distancia, social (dirigente, presencia en asambleas) y campañas y acciones.

Según explicó el dirigente, se puso a disposición una consulta en la cual -ingresando el DNI- se podrá saber el ranking nuevo y comparar la posición en el sistema anterior y en el nuevo (este dato es provisorio, los partidos que se cargaron como trámite de excepción aún no figuran, por ejemplo). Los datos definitivos serán publicados en la App UNO antes del 20/1/24. También incluye una sección que permitirá responder unas preguntas para alcanzar una aproximación al cálculo del ranking nuevo y así entender su funcionamiento.

“El ranking va de 0 a 1000 puntos, y se va actualizando con el paso del tiempo, bajando y subiendo según el comportamiento de la persona. El 75% de la importancia se divide entre antigüedad y asistencia al estadio, en una relación bastante similar según surgió de las respuestas del cuestionario”, continuó. También explicó que el canje funcionará del mismo modo que el sistema anterior, con ventanas diarias y destinando 80% al ranking general, 15% para el sorteo y 5% para Socios del Interior.

“Hay un plus que se otorga por distancia: quienes viven a más de 100 kilómetros de La Plata integrarán la ventana de Socio del Interior, independientemente de la categoría societaria. Y los que están a menos lejanía pero no viven ni en La Plata, Berisso o Ensenada tendrán un plus por distancia”, dijo el dirigente .

En los grupos familiares, cada integrante tendrá puntaje individual, pero a los fines del canje se tomará el valor del integrante del grupo con más puntaje. Tanto los bonus como las sanciones se aplicarán por un tiempo determinado. Y adelantó que existirá un primer bonus para Socios Honorarios Ex Combatientes de Malvinas.

En el nuevo ranking habrá un nivel denominado “Fanático”. Para llegar al mismos se deberá haber asistido a 9 de los últimos 10 partidos, a 40 de los últimos 50 y contar con más de 5 años de antigüedad. De esta manera tendrá asignados 1000 puntos mientras se cumpla ese triple requisito, por lo que tendrán asegurado el canje en la primera ventana.

Prates también se refirió al Grupo Familiar, en el que funcionaba como una unidad en el cual todos los integrantes sumaban puntos. “Eso estaba mal y a los dos años se corrigió y dejó de suceder. Lo único que se mantiene es que a la hora de canjear lo hacen todos en función del integrante que más tiene. Si el padre tiene muchos puntos van a acceder a una entrada sus hijos menores de edad. Es una decisión del Club”.

Estudiantes: cómo sumar puntos en el nuevo ranking

Estos son las cinco variables de sumatoria de puntos:

- ANTIGÜEDAD (máximo 350 puntos)

Absoluta: Es la antigüedad con un tope hasta los 50 años. Multiplicada por 3. Máximo 150 puntos.

Relativa: Es la antigüedad en relación a la edad de la persona. Antigüedad / Edad por 200. Máximo 200 puntos.

- ASISTENCIA (máximo 400 puntos)

Actual: es la asistencia a los últimos 10 partidos en UNO (20 puntos por partido). Máximo 200 puntos.

Histórica: es la asistencia a los últimos 50 partidos en UNO (4 puntos por partido). Máximo 200 puntos.

- DISTANCIA (máximo 100 puntos para distancias mayores o iguales a 100 Km)

Son los kilómetros de distancia desde el lugar del domicilio hasta La Plata. Máximo 100 puntos.

Más de 100 kilómetros, reciben 100 puntos y son considerados “Socios del Interior”, independientemente de la categoría.

- SOCIAL

Mandato como Presidente o Vicepresidente: 30 puntos por período.

Mandato Comisión Directiva excepto presidente o vicepresidente: 15 puntos por cada uno.

Socio Protector Vigente: 15 puntos.

Asistencia a última Asamblea: 10 puntos.

- CAMPAÑAS Y ACCIONES (máximo 80 puntos)

Asistencia temprana: 1 hora antes en alguno de los últimos 4 partidos. 10 puntos por partido (máximo 40 puntos).

Abono Vigente en UNO: 30 puntos.

Suscripción Vigente a Estudiantes Play: 10 puntos.