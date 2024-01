Aseguran que ya hay más consultas para la compra de propiedades en La Plata

El mercado de los alquileres, se sabe, comenzó a despertarse, después de unos años de haber estado adormecido, a partir de la desregulación de las operaciones (DNU presidencial mediante), y según observan en el sector inmobiliario de la Región esa suerte de molino que empezó a girar acarrea agua también hacia la compra-venta de inmuebles.

En los últimos años, las transacciones para la transferencia de inmuebles estuvieron paralizadas: los valores se fueron a pique y los carteles de “venta” permanecieron sin removerse meses y meses. Ahora, sin marco para concretar operaciones de alquiler porque al no estar regulada la actividad el pacto es entre las partes, no sólo comienza a volver el interés de los propietarios para poner en renta sus inmuebles sino que también atrae el mercado a quienes están pensando en comprar.

La martillera Gisela Agostinelli opinó que en el segmento de la compra-venta “hay movimiento, los valores han bajado y por eso diría que hoy es un buen momento para adquirir una propiedad; creo, además, que al estar el dólar dentro de todo estable eso anima a los potenciales compradores a consultar”.

En esa línea, Agostinelli sintetizó: “ahora hay demanda y hay oferta”.

Explicó la martillera esta nueva tendencia como el resultado de la derogación de la Ley de Alquileres 27.551 y la de norma que le siguió “Casa Propia”. Según indicó, a raíz de esas medidas “hay muchos propietarios que están evaluando la posibilidad de comprar para luego alquilar, ya que no estamos atados a las leyes que tanto daño hicieron al mercado inmobiliario”.

Un departamento de un dormitorio en La Plata puede conseguirse, según Agostinelli, a 35.000 dólares, y una unidad de igual cantidad de ambientes pero bien ubicado está entre 38.000 y 42.000 dólares.

MAS CONSULTAS

Con todo, el sector advierte que empiezan a soplar vientos a favor del mercado, y apuesta, en ese sentido, a que de a poco las propiedades hasta ahora devaluadas comenzarán a revalorizarse. El operador inmobiliario Ramón Penayo coincidió con sus colegas en el hecho de que “cada vez hay más consultas” y consideró que “van a venir mejores tiempos” para los inversores.

Penayo remarcó la tendencia del mercado a agitarse después de una larga impasse y puntualizó que lo más demandado son los departamentos de un dormitorio que se ofrecen dentro de un rango que va de los 35.000 a 50.000 dólares.

En rigor, es ese el sector, el que posee algún ahorro, el de los potenciales compradores que empiezan a consultar para resolverse a adquirir propiedades que después puedan poner en alquiler. Penayo lo explicó con una cuenta simple: “Con eso se tiene asegurado un alquiler a 180.000 ó 200.000 pesos por mes. Son 200 dólares de ingresos sin tener que descapitalizarse”, dijo y añadió otra bondad de esas operaciones, pues, enfatizó el martillero, que con cada compra-venta de inmuebles “se mueven otras profesiones, como la de los escribanos y los agrimensores”.

No obstante, en este tiempo en el que parece despegar el mercado de la compra-venta inmobiliaria no se registran todavía operaciones no ya de inversores sino de particulares que buscan o bien adquirir una vivienda o bien cambiarla. “Mientras que nos se abran líneas de crédito hipotecarias ese segmento va a permanecer parado”, aclaró Penayo.

Asimismo, sostienen en el sector que la falta de acceso al crédito hipotecario no se resolverá mientras que exista un proceso inflacionario que no permita al sistema otorgar préstamos a muy largo plazo que puedan ser tanto financiables como tomables.