“Me pude sacar la espina del gol anulado contra Sarmiento”

Fue una sorpresa en el inicio del 2023. Su salto (con edad de quinta) a titular en el debut ante Vélez no estaba en los planes de nadie. Fue el autor del gol escandalosamente anulado por el VAR ante Sarmiento, que le costó el cargo a Diego Abal y al Lobo puntos que le podrían haber ahorrado el sufrimiento final. Felipe Sánchez -de él se trata- volvió a jugar tras muchos meses de banco de suplentes. De hecho, su ingreso por la lesión de Leo Morales marcó su primera vez con Madelón como DT.

- ¿Cómo te sentiste?

- Muy bien. Hacía muchos meses que no jugaba pero sabía que me iba a tocar en cualquier momento. Por suerte estuve preparado y me sentí bastante bien.

- ¿Cómo viviste el tiempo sin jugar con la angustia de estar peleando por no descender?

- Yo siempre trato de tirar para adelante con el grupo y cuando me toca dar el máximo.

- ¿Te pudiste adaptar a jugar en el lateral izquierdo cuando salió Gallo?

- Madelón me había dicho que por ahí tenía que cubrir el lateral. Lo entrenamos en la semana, pero no es mi posición natural. Hice lo que pude y por suerte salió bien.

- Más allá de la bronca de haber perdido no deja de ser tu primer gol, aquel que te quitaron contra Sarmiento.

- Me pude sacar la espina de ese gol, pero en aquel partido era para los tres puntos y con Independiente Rivadavia no sirvió de mucho. Igualmente contento por el gol, el primero en primera.

- Madelón habló de autocrítica por los errores propios. ¿Crees que la derrota fue injusta?

- Muy injusta. Ellos fueron muy eficaces a la hora de definir, llegaron cuatro veces y convirtieron tres goles. Lamentablemente, fueron errores nuestros que no tenemos que volver a cometer porque los pagamos muy caro. Lo hablamos en el vestuario después del partido.

“Pese a que hacía un tiempo que no jugaba me sentí bien adentro de la cancha”

- Hay un error de coordinación con Insfrán en la jugada del tercer gol. ¿Cómo la viste?

- Hablamos en el vestuario con Insfran sobre el tercer gol, nos equivocamos los dos.

- ¿A ustedes sí les faltó efectividad?

- Tuvimos muchas chances para concretar y no pudimos convertir, ellos en las tres o cuatro que tuvieron fueron eficaces.

Hoy Felipe Sánchez pelea desde atrás, pero sabe que tendrá su oportunidad. Y lo hace con el sentimiento tripero a flor de piel, como lo demostró en los minutos finales del desempate ante Colón, vividos casi adentro de la cancha, cuando más que un jugador era un hincha más.