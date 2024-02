Con varios cambios, quiere gritar otra vez

Unión y Estudiantes, equipos que gozaron de un triunfal debut, jugarán esta noche en Santa Fe en un partido por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro se desarrollará en el estadio 15 de abril, en la capital santafesina, a las 21:30, con el arbitraje de Pablo Echavarría, el VAR a cargo de Salomé di Iorio y televisado por TNT Sports.

Se espera para la hora del partido una temperatura superior a los 30 grados y por eso la delegación albirroja directamente viajará esta mañana para poder hacer la previa en City Bell. Sin dudas será un infierno desde lo climatológico.

Esta segunda fecha encuentra a los Tatangues y al Pincha con mucha confianza y entonados tras comenzar esta Copa con valiosos triunfos que abren un ilusionado futuro para ambos.

Estudiantes, con Eduardo Domínguez como DT y el regresado Enzo Pérez, sufrió para vencer a Belgrano como local y recién logró los tres puntos con un agónico golazo del defensor Eros Mancuso en el cuarto minuto adicional.

Para este partido el DT no podrá contar con varios de sus jugadores tituñares, algunos para darles un lógico descanso pensando en la interminable seguidilla de partidos que se avecinan y otros, como el caso de Guido Carrillo, por haber sufrido una lesión.

El delantero fue noticia ayer en el Country de City Bell. Otra vez un problema muscular, ahora en el sóleo, lo deja afuera del partido de esta noche y todo indica que lo mismo sucederá el lunes contra Racing y luego frente a Tifre, ambos en La Plata. Todo un tema para un jugador fundamental que el año pasado se perdió infinidad de partidos y que ahora comenzó 2024 con el pie izquierdo y eso que realizó un trabajo especial para no volver a pasar por lo mismo. En su lugar jugará Javier Correa.

Además Domínguez tiene pensado en darles descanso a Federico Fernández y José Sosa, que jugaron como titulares contra Argentino de Monte Maíz y Belgrano de Córdoba. Ingresarían Luciano Lollo y FernandoZuqui, que tuvieron pocos minutos en cancha.

En tanto se produciría el debut de Matías Mansilla en el arco, en reemplazo de Juan Pablo Zozaya. Sin dudas que un cambio que no pasaría desapercibido porque el pibe atajó muy bien los dos partidos, no recibió goles en contra y estuvo firme. Pero desde el cuerpo técnico no quieren exponerlo en un partido tan difícil y mucho menos teniendo en cuenta que ya está disponible el arquero por el que tanto se trabajó durante el mercado de pases.

Estos no serían los únicos cambios. Se especula con el ingreso de Eric Meza y posiblemente de Pablo Paitti, por Benedetti y Javier Altamirano, que del mismo modo jugaron los dos partidos de la temporada, por las copas Argentina y de la Liga Profesional.

Unión, dirigido por Cristian “Kily” González, se dio el gusto de ir de “punto” a Avellaneda para jugar ante el opulento Racing, con cotizados refuerzos, y terminó como “banca” al vencer por 1 a 0 con estricta justicia. Hoy, como Estudiantes, buscará otro triunfo.