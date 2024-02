Milei anunció el envío de un proyecto para meter preso al que emita dinero

El Presidente de la Nación, Javier Milei, anunció anoche “sanciones penales para el que ejecute señoriaje”, es decir, al que financie al Tesoro a través de emisión monetaria.

En declaraciones al canal de noticias TN, el jefe del Estado dijo que “los funcionarios que emitan deberían terminar en la cárcel”.

Milei adelantó además que “nos gustaría avanzar a un sistema de libre competencia de monedas, manteniendo el peso y con una ley, que estamos enviando al Congreso, donde definimos al señoriaje como un delito penal”. Por tanto la ley prohibirá la emisión monetaria para financiar el tesoro y el funcionario que lo haga “irá preso”, sostuvo.

Con respecto a la inflación dijo que “hoy hay una recomposición de precios relativos” y aseguró que “la inflación va a seguir bajando” tras estar “a punto para llegar a una híper”.

Y dio un pronóstico: “Queremos llegar a mitad de año con un dígito” de inflación.

El Jefe de Estado reivindicó “la motosierra” con la cual eliminó la transferencias a las provincias, la obra pública, más de 50 mil empleos públicos.

Y aseguró que el “ Inadi era la policía del pensamiento kirchnerista, entonces lo cerramos”. Sostuvo además que despidieron a “50 mil personas del Estado que no trabajaban, 10 mil contratos no se renovaron”.

Milei afirmó que está “satisfecho” con su gestión económica y destacó la labor del ministro de Economía, Luis Caputo.

ENCUENTRO CON EL FMI

Sobre la reunión que mantuvo con la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, reveló que el Gobierno podría llegar a un nuevo acuerdo con el organismo, como anticipó Caputo.

“Hemos tenido una muy buena reunión, es muy fácil de llevar la reunión porque tener la posibilidad de estar discutiendo con un presidente economista simplifica la charla. Ella nos manifestó que el FMI está satisfecho con la tarea que estamos llevando adelante y pondera la tarea que tengo que hacer. Están dispuesto a acompañarnos”, señaló Milei.

“El FMI se comprometió a seguir acompañándonos y eso implica que, si están dispuestos, es avalar un programa. Su posición es trabajar al lado nuestro, están comprometidos con nuestro éxito, les parece bien. Para ellos es un caso emblemático. Acabamos de hacer un ajuste impensado”, resaltó el mandatario nacional .

Y destacó la gestión del ministro de Economía en el “saneamiento del Banco Central”.

“Para tener una idea del saneamiento que está haciendo Caputo en el Banco Central: la base monetaria no varió, pero emitimos dinero para comprar dólares y por los encajes remunerados. Tengo la misma base monetaria que tenía al principio”, agregó el Presidente.

CRÍTICAS A OPOSITORES

Milei criticó al dirigente social Juan Grabois por “desearle que le vaya mal a un adversario político” cuando si sucede eso “va a haber casi 47 millones de personas que la van a pasar mal”, pero le reconoció que “por lo menos es sincero”.

Tras referirse a los dichos de Grabois, quien había manifestado que quería que “fracase” el proyecto político de La Libertad Avanza (LLA), el mandatario criticó a quienes “quieren que te vaya bien y te está clavando un puñal por la espalda” y ejemplificó con la diputada nacional Carolina Píparo por “traicionar a la gente que creyó que estaba a favor de las ideas de la libertad y del cambio”.

Cuando le preguntaron sobre su enojo con el diputado nacional Ricardo López Murphy, se refirió a él como un “traidor”. “Me dijo kirchnerista de derecha, castrista y su gente me trataba de nazi”, afirmó

Y aseguró que que “le pidió fondos a Larreta (por Horacio Rodríguez Larreta) para ensuciarme” en la campaña presidencial.

Con respecto al fracaso de la ley ómnibus en el Congreso señaló que “la oposición impidió que mejoraran los ingresos a los jubilados”.

Y dijo que los opositores “deben estar ardidos porque se les cayó un curro. Tocamos tantos intereses...”

“Al círculo rojo le causa repulsión mi presencia. No la ven y no se dan cuenta que con 38 diputados lo lógico era que no pudiera salir, pero sirvió para ordenar el espectro ideológico. No pueden superar el odio de haber errado tanto. Mi imagen positiva sigue igual que cuando asumí porque la gente entiende que el camino alternativo era peor. Tendré enemigos en el círculo rojo, pero tengo más de 15 millones de personas que me apoyan”, subrayó el mandatario.

“No somos un error, somos un cambio estructural que quiere un cambio de 180 grados y terminar con el status quo. La gente los desprecia, los detesta, los odia. Un político convencional no puede pisar la calle porque lo linchan, si no lo linchan es porque no lo conocen, si lo conocieran lo descuartizarían”, añadió.

Sobre si tiene un pacto con Cristina Kirchner y Sergio Massa, respondió: “Si tengo un pacto con Massa y Cristina ¿por qué me votan todo en contra? “

Y reveló que en la conversación que tuvo con la expresidenta ella le pidió que se pusiera “a su izquierda”. A lo que él respondió: “¿A la izquierda suya?”. Y que después conversaron sobre sus perros, que los tiene grabados en el bastón presidencial.