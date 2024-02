Feroz ataque de dos pitbull a un joven en La Plata: entraba a una casa y lo mordieron 50 veces

Un hombre que entraba a la casa de sus padres en La Plata vivió una pesadilla. Es que dos perros pitbulls se le metieron atrás de él y comenzaron a atacarlo de forma brutal.

La víctima sufrió graves heridas y contaron al menos 50 mordeduras por parte de los perros que, aseguran, se le habían escapado a su dueña, que nada pudo hacer para frenarlos.

El caso ocurrió el sábado pasado en la zona de 151 y 47, y causó una enorme conmoción en el barrio, a la vez que volvió a encender las alarmas ya que es el segundo caso de ataques feroces de razas consideradas peligrosas que se registra este año en nuestra ciudad.

Ataque de dos pitbull: relato del horror

Como quedó dicho, el joven sufrió graves heridas producto de las mordeduras de los perros, al punto que un familiar de la víctima debió realizarle un torniquete porque una de las heridas fue provocada cerca de la arteria principal, lo que le provocó la pérdida de gran cantidad de sangre. Incluso hasta habría sufrido la pérdida de una uña.

La dueña de los perros, según manifestaron allegados a la víctima, viviría a la vuelta de su casa y agregaron que no sería la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza. Primero describieron que una vecina perdió parte de la movilidad de su mano por un episodio similar, y luego aseveraron que tiempo atrás una chica que circulaba en bicicleta también habría sido atacada por los mismos canes.

Otro caso reciente en La Plata

Otro caso reciente en La Plata fue el ocurrido el 23 de enero pasado, cuando un hombre de 44 años fue mordido por un pitbull cuando caída la tarde y mientras realizaba actividades deportivas en la rambla de 32 y 23. Aseguró que en la comisaría no le tomaron la denuncia por lo sucedido y que le solicitaron que localizara al dueño de la mascota.

Por el ataque del can, ocurrido en el espacio verde a pasos del Estadio Único, el hombre debió acudir al Hospital Español y a zoonosis, en donde recibió puntos de sutura y "un tratamiento antitetánico severo". "Me aplicaron puntos de sutura, tres en la rodilla y seis en el pecho", le había contado la víctima luego del feroz ataque canino.

Tras la mordedura y luego de atenderse en el nosocomio, el runner se acercó a la comisaría cuarta de La Loma para radicar la denuncia. En la seccional le respondieron, según consignó, que "los perros no van presos, usted tiene que localizar al dueño del animal". Por ese motivo, intentó ubicar al dueño del can. En ese sentido, trataron de conseguir filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona.

"En el hospital me revisaron, me sacaron placa de rodilla, de tórax. Me curaron con puntos en la rodilla y en el pecho". "Este pitbull me causó un daño físico de consideraciones a mi que soy adulto, pero mirá si ataca a un niño lo que podría ocurrir", sostuvo.