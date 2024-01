De mascota a peligro: un pitbull lo mandó al hospital

El hombre de 44 años que fue mordido por un perro de la raza pitbull en el atardecer del martes, mientras realizaba actividades deportivas en la rambla de 32 y 23, aseguró que en la comisaría no le tomaron la denuncia por lo sucedido y que le solicitaron que localizara al dueño de la mascota.

Por el ataque, ocurrido en el espacio verde a pasos del Estadio Único, el hombre debió acudir al Hospital Español y al área de Zoonosis, en donde recibió puntos de sutura y “un tratamiento antitetánico severo”, dijo.

“Me aplicaron puntos de sutura: tres en la rodilla y seis en el pecho”, dijo luego del feroz ataque canino.

Luego de recibir atención en el hospital, el runner se acercó a la comisaría cuarta de La Loma para radicar la denuncia, contó. En la seccional le respondieron, según consignó, que “los perros no van presos, usted tiene que localizar al dueño del animal”. Por ese motivo, por estas horas intentaba ubicar al dueño del can, un chico joven que iba tironeando de la correa.

Eso hasta el animal se habría soltado y se produjo el incidente con el hombre que hacía ejercicio junto a su novia. Según dijo, lo chocó y le clavó los dientes, se lo sacó de encima, pero volvió con otra dentellada. Eso, mientras la mujer intentaba ahuyentarlo con golpes de su botella de agua. Fueron 30 segundos de terror y conmoción en el parque.

denuncia por lesiones

La respuesta, se choca de frente con lo que indicó a este diario un jefe policial consultado por la situación: “Es para denunciar. Es responsabilidad del dueño del perro, que queda imputado en una causa de lesiones que tramita la fiscalía temática de maltrato animal”, apuntó el uniformado de extensa experiencia en la Ciudad.

Por otra parte, añadió que “cuando la víctima hace la denuncia se activa el protocolo con relación a las vacunas contra la rabia”.

Aclaró en ese sentido que la presentación queda encuadrada como denuncia penal porque “se busca la responsabilidad del dueño del perro. Más aún teniendo en cuenta que es una raza peligrosa”.

hay que registrar al perro

Esa consideración, enmarca la línea argumental de la ordenanza que en mayo de 2021 creó el Registro Municipal para Perros de Razas Potencialmente Peligrosas. El objetivo de la norma que se apoyó en los alcances de la Ley Provincial N°14.107 y la Ordenanza comunal N°9.548, es identificar “en una base de datos local y fomentar la tenencia responsable” de animales de un listado de razas entre los cuales está la pitbull, señalada en la denuncia.

En el listado están también el rottweiler, pitbull terrier, dogo argentino, filabrasileño, american staffordshire, staffordshire bull terrier, mastif, bullmastif, doberman, dogo de burdeos, mastín napolitano, bull terrier, presa canario y akita inu. Además, se incluye a perros de carácter agresivo y con potencia de la mandíbula o musculatura que puedan causar la muerte o lesiones graves a personas u otros animales. Lo mismo, para todos aquellos que hayan sido entrenados para defensa y el ataque. Al entrar el vigencia el registro, se advertía que quien no cumpliera podría recibir una multa como sanción.

En ese sentido, ayer se seguía buscando al dueño del animal. En la zona se mencionó un nombre y se buscaba filmaciones de cámaras.

“Me causó un daño físico de consideraciones a mi que soy adulto, pero mirá si ataca a un niño lo que podría ocurrir”, sostuvo.

En medio de la conmoción, la víctima reclamó a los dueños de mascotas grandes “un poco de responsabilidad, un bozal”, dijo e insistió: “Si lo sacas a pasear tomá los recaudos necesarios”, dijo. A su vez contó que debió acudir a Zoonosis. “Allí me curaron de nuevo, me dieron antitetánica y dos primeras dosis de antirrábica. Me faltan dos dosis más”, dijo.

Finalmente, indicó que “buscamos al dueño. No queremos meterlo preso ni que maten al perro. Pero tiene responsabilidad. Al menos que me ayude a pagar todo esto, porque estoy con medicación, cambiando vendas todos los días. No alcancé a ver la cara, el animal es un pitbull marrón”, indicó.