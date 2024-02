Lucas Puig: condena, fallo dividido y un nuevo debate

Por dos votos a uno, el tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó ayer el estado de culpabilidad que pesa sobre el docente Lucas Puig, aunque lo numérico de la pena, los 35 años de prisión a los que había sido condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, en orden a los delitos de “abuso sexual agravado y corrupción de menores agravado”, quedó en una instancia de revisión, ya que el mismo órgano jurisdiccional determinó la nulidad de un tramo de la acusación y un debate de cesura, con nuevos jueces, para que se determine -con fecha a definir- la calificación penal y la sanción que en definitiva le corresponde.

En la parte dispositiva del fallo, se consignó: “I.- Hacer lugar parcialmente al recurso de Casación interpuesto por la defensa de Lucas Manuel Puig. II.- Por mayoría, anular la ampliación de la acusación formulada en el debate, excluyendo el marco temporal que exceda al comprendido entre los días 1° y 12 de marzo de 2010. III.- Por mayoría, confirmar parcialmente la sentencia condenatoria con respecto a los hechos cometidos por Lucas Manuel Puig desde el inicio del ciclo lectivo de 2010 hasta el 12 de marzo inclusive del mismo año, de los que resultaron víctimas los menores E.V. y B.F. IV.- Por mayoría, ordenar que los términos del debate que se dará en la instancia en orden a la calificación que el tribunal debidamente integrado por jueces hábiles entienda pertinente deberá ser respetuosa de la prohibición de la reformatio in pejus, teniendo en consideración la acusación fiscal previa a la exclusión de la ampliación”.

La resolución cuenta con dos aristas bien marcadas. Por un lado, con el decisorio de los magistrados Ricardo Ramón Maidana y Carlos Ángel Natiello, quedó acreditado que Lucas Puig “resultó ser autor de los hechos imputados”. Y por otro, entre los fundamentos en minoría del doctor Víctor Violini, se trasluce una dura crítica hacia el interior del fuero y al papel que cumplieron varios de sus agentes.

En relación al caso, estas son horas decididamente calientes, con piezas que ya las partes analizan mover, a resultas de lo que Casación acaba de resolver.

Se sabe que el estado de salud de Lucas Puig ha empeorado en las últimas horas (ver aparte) y no ese no es un tema menor.

Para Maidana, que contó con la adhesión de Natiello, “un análisis integral y contextualizado de esta prueba, permitió al a quo apreciar la presencia de ciertos indicios comunes y coincidentes en lo exteriorizado por cada una de las víctimas, que permite sustentar la existencia de los hechos. En particular, la edad de las víctimas; la sintomatología y traumas que presentaron los niños; las palabras empleadas en un primer momento y su resignificación (con ayuda psicológica) años después; el estado de amenaza en el que se encontraban; los lugares de comisión (en puntos ciegos desde las ubicaciones de las preceptoras); el período lectivo en que sucedieron; los cambios de conducta; las expresiones y conocimientos no esperables para su edad; juegos sexualizados; la mejoría evidenciada al alejarse del jardín; el señalamiento de la misma persona como autor de las prácticas; entre otras”.

Por su parte, con una mirada diferente, aunque sin efectos prácticos para cambiar el curso de la sentencia, Violini -que habló de situaciones “incompatibles con las leyes de la experiencia humana y del más elemental sentido común”- expresó: “Siempre he creído, y lo sigo haciendo, que la convicción formada objetivamente luego de un análisis serio de la prueba rendida no debe variar o amoldarse en función de conveniencias o temores, y quien no pueda mantenerse en la convicción a la que arriba quizás no debería ejercer la judicatura; por ello, en función de esa convicción es que reitero aquí el sentido de mi voto, pues en virtud de ella me resulta imposible condenar a un inocente”.

La causa contra Lucas Puig en el Fuero Penal local lleva un derrotero de casi 14 años

Cabe recordar que en el juicio, entre otras conductas aberrantes, sostuvieron que Puig corría desnudo y gritando por pasillos y salones, disfrazado de mujer (lencería femenina incluida), con prótesis mamarias falsas y que orinaba los instrumentos musicales.

UNANIMIDAD

En el punto de la ampliación de la acusación, por hechos presuntamente acaecidos en 2009 en el Jardín de Infantes San Benjamín de Los Hornos, los tres jueces votaron con uniformidad de criterio y, al entender que esa postura adolecía de graves defectos, se la dejó de lado.

Por eso ahora restará definir cuál es el alcance punitivo de la condena, al margen de que la vía recursiva continúa abierta.