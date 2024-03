Kicillof pidió más detalles sobre la Ley Ómnibus

La tensa relación entre los gobernadores y la Casa Rosada acarició algo parecido a una tregua el viernes, cuando los mandatarios provinciales pudieron, por fin, sentarse en una misma mesa con los funcionarios nacionales. Algo que fue valorado por el gobernador, Axel Kicillof: “Hubo un cambio de postura y actitud porque hubo un planteo respetuoso, de necesidad de llegar a acuerdos”, dijo, y subrayó: “La novedad es que vinieron con buenos modales, mejor predisposición”.

No obstante eso, el mandatario bonaerense reclamó más detalles sobre el nuevo proyecto de Ley Ómnibus que el Gobierno pretende enviar al Congreso: “En la reunión del viernes nos dieron un papel muy escueto, tres carillitas nomás con los títulos, pero respecto del articulado estamos en cero″, advirtió en declaraciones radiales.

El jefe de Estado provincial apuntó también contra el recorte de fondos. “Milei dijo que nos iba a fundir y a los dos días empezó la quita de recursos”, sostuvo y afirmó que la convocatoria a la Casa Rosada -en la que no estuvo el Presidente- fue la consecuencia del “fracaso” sistemático del Gobierno de “imponer” medidas de las que “solo está vigente una parte del DNU, decreto que es muy malo para las provincias”.

Kicillof analizó además la relación del Presidente con las provincias: “Días después de asumir nos invitó a una reunión y nos dio un discurso de campaña con todo lo que pensaba y el 21 de diciembre sacó el DNU que afecta a todas la provincias. Nos tuvo sentados a la mesa dos días antes y no nos dijo nada. No quiero decir que lo firmó a traición, todavía no se sabe quién lo hizo. El DNU fue recibido con malestar y así que muchos gobernadores empezamos a actuar en la justicia. Después presenta la ley y pasa todo lo que pasó”, explicó y abundó: “Es todo bastante difícil de comprender. Es difícil pensar que públicamente decía una cosa y estaba haciendo otra sin que nadie se enterara. Milei ganó en segunda vuelta sin ningún gobierno provincial que haya ganado en su boleta, no tiene ni en el Congreso ni en las provincias apoyos proporcionales a los que él querría. Milei debería comprender y aprender a llevar esta situación en un marco democrático”.

Finalmente, el Gobernador apuntó contra la discusión por la ley ómnibus que, dijo, “fue un bochorno”. Fue en ese sentido que opinó que el encuentro que el viernes encabezaron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro del Interior, Guillermo Francos fue consecuencia de “un fracaso de imponer” porque “venía muy mal llevada y mal parida la relación con los gobernadores. Todos estos cortocircuitos, este malestar, desembocaron en la reunión del viernes donde, efectivamente, hubo un cambio de postura y actitud”.