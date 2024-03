Advierten que el empleo público subió hasta 164% entre 2003 y 2023

A la par que el Gobierno, que avanza con su plan de desguace del Estado, distintos economistas han vuelto a poner la lupa en el aumento del empleo público y la falta de creación de trabajo privado formal, estancado desde 2012.

Según los últimos datos oficiales, en noviembre de 2023 había 6.381.000 asalariados privados registrados, con un crecimiento interanual del 1,6%, y 3.503.000 asalariados públicos, pero con un aumento en la misma comparación de 2,9%. Es decir, pese a la crisis, el empleo público siguió en alza, sobre todo en las provincias.

“En el conjunto de las provincias, en 20 años el empleo público provincial subió cerca de 70% cuando la población lo hizo 25%. Es decir, la suba del empleo estatal casi triplica el aumento de la población”, advirtió en una nota publicada por el diario La Nación el vicepresidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), Marcelo Capello.

Las cifras son mayores en Tierra del Fuego, por ejemplo, donde el trabajo estatal aumentó en los últimos 20 años un 83%, mientras que la población subió un 57%. O en Tierra del Fuego, con una suba del 164% y 125 empleados cada 1000 habitantes.

El promedio de empleados públicos sobre el total de ocupados en la Argentina tiene un valor similar al de los países de la OCDE, pero sin la calidad de los servicios de esas naciones en salud, educación y seguridad.

“A pesar de contar ahora con un Estado ‘más grande’, no se produjeron mejoras económicas ni sociales significativas, pues entre 2000 y 2023 la inflación anual pasó de 0% a 211%; la tasa de pobreza en el GBA pasó de 32% a casi 40% de la población; no mejoró la educación (en las pruebas PISA sobre matemática, la Argentina pasó de la posición 34 de 41 países en el año 2000 a ubicarse en la posición 71 de 77 en 2022); no hacen falta estadísticas para decir que la inseguridad aumentó y el PBI sólo creció un 1,5% promedio anual, con decrecimiento del 0,04% anual entre 2011 y 2023, período de plena estanflación”, advirtió Capello.