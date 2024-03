Lobo con dos caras: Madelón es cuestionado aún con números lógicos

Entre las muchas contradicciones del ciclo Madelón, resaltan los cuestionamientos en el marco de una campaña que no es mala y es concordante con la inversión realizada, aunque para los hinchas triperos tiene sabor a poco y el entrenador carga con el arrastre del mal final de la pasada campaña en la Copa de la Liga a partir de haber sumado solamente un punto de los últimos doce, con actuaciones muy flojas ante el descendido Arsenal -con quien igualó- Atlético Tucumán y Banfield, ambas derrotas que lo llevaron a jugar el desempate contra Colón en Rosario.

Los trece puntos, producto de cuatro triunfos, solamente un empate (en el clásico ante Estudiantes) y cinco caídas mantienen al equipo en una posición expectante, a cinco unidades de la zona de clasificación, con la dificultad de que son cinco los equipos que suman 18 unidades: River (el rival del próximo domingo), Talleres, Argentinos Juniors, Independiente y Vélez Sarsfield. Complicada la chance del Lobo, más con Instituto (17), Barracas Central (16) y Rosario Central (14) también por encima en la Zona A.

Si bien los números de esta etapa de Madelón son aceptables -de hecho, muy superiores a los de Sebastián Romero aún atendiendo las limitaciones de plantel que tuvo Chirola al asumir- el arrastre de esa mala imagen del final del torneo pasado incidió en la poca paciencia para con el entrenador, al que además se le cuestionan las formas a la hora de parar el equipo, con un estilo defensivo que no concuerda con los jugadores que pone en la cancha, más bien de ataque. Otra contradicción más de este Gimnasia a veces Dr. Jeckill, a veces Mr Hyde.

Es por eso que, aunque el entrenador no quiera que se hable de su continuidad, la charla en el vestuario de Argentinos Juniors fue tan larga. Con la victoria ante Barracas Central en el Bosque descomprimió la situación y logró aire por dos partidos en este histérico y acelerado fútbol argentino de cada día. Aunque, claro está, muchos hinchas que ya le “picaron el boleto” no cambiarán su opinión, como tampoco lo harán quienes respaldan al entrenador. Sin ser una falsa grieta, los hinchas triperos se dividen entre quienes creen que Gimnasia jugó el desempate por no descender “por culpa de Madelón” y quienes creen que lo disputó “gracias al DT”.

También la realidad marca que salvo en el primer tiempo frente a Huracán -cuando paradójicamente Gimnasia caía 1 a 0 en el Bosque- pocas veces el funcionamiento del equipo mostró un juego ofensivo, que desborde al rival y permita muchas oportunidades de gol. Salvo en ese encuentro ante el Quemero, los puntos cosechados por el conjunto tripero llegaron a través del “orden y progreso” desde el cero en el arco propio. Como contrapartida, la imagen que dejó el equipo en las derrotas frente a Vélez, Rosario Central e Instituto no hizo más que alimentar las críticas, sea por la actitud cautelosa en el inicio del juego, sea porque en determinado momento con un trámite neutro o favorable no se animó a más.

En ese “animarse” radica el mayor cuestionamiento al técnico albiazul. Pasó con Arsenal el año pasado. Pasó en Liniers después del 1 a 1. Un DT que pregona el orden puede, obviamente, tener más virtudes en la estructura defensiva que en el juego de ataque. A la hora de analizar la forma en que Gimnasia defendió en varios encuentros del actual campeonato, seguramente el entrenador nacido en Caferatta quedó con más bronca que el más acérrimo hincha tripero. Justamente porque en su ADN como entrenador, no acepta un equipo que tenga la desorientación y el desorden estructural que el Lobo mostró en el partido ante Instituto.

Luego de un 2023 cortando clavos permanentemente, el hincha no quiere mirar la tabla del descenso. En las posiciones anuales, le sacó 8 puntos a los últimos, Tigre y Atlético Tucumán, que tienen 5 unidades. En la tabla del descenso de 2025, en la que aparece comprometido por la mala campaña del año pasado, se sacó 6 unidades al propio Tigre. Además, tiene por debajo a Central Córdoba y Sarmiento, además de los ascendidos de este año, Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia, que dividen distinto.

Madelón recibe críticas por acciones propias, pero también por el reclamo de los hinchas que quieren un Gimnasia con objetivos importantes. En la última década, solo peleó la Copa Argentina 2018 (perdió la final con Central) porque en buenas campañas de Troglio (Torneo Final 2014) y Gorosito (Liga 2022) decayó sobre el final. Solamente disputó competencias internacionales en las Sudamericanas de 2014, 2017 y 2023. Como contrapartida, luego del ascenso de 2013 coqueteó varias veces peligrosamente con el dla pérdida de la categoría. Ese reclamno de los hinchas es el que -a veces- se canaliza con el entrenador de turno. Pero va mucho más allá de una campaña.