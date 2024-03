Picante respuesta de Yanina Latorre a Rodrigo Lussich: "Sos un ..."

Ahora, el conductor cuestionó a la panelista durante una entrevista en la televisión uruguaya y ella no dudo en salir con los tapones de punta. La guerra entre Rodrigo Lussich y Yanina Latorre se reavivó luego de que el conductor de Socios del Espectáculo cuestionara a la panelista de LAM en la tele.

Así, al ser consultado sobre el personaje que construyó Yanina, Lussich expresó: “Su packaging está hecho de un lugar de mucha impunidad, verbal sobre todo”, dijo de manera picante y agregó: “Es una cuestión de gente que no tiene nada para perder y cuando no tenes nada para perder es como que estás en el medio de la trinchera y empezas a tirar. En algún momento te podes quedar sin balas. Si te llega a pegar un tiro en el pie y te caes va a haber mucha gente esperando para pegarte un tiro en la cabeza”, señaló.

Asimismo, el conductor disparó: “Tienen una arrogancia. Ellos son auditores de quien está vivo y quien está muerto en este medio. Además, hay un establishment de redes, de piberio que los sostiene y los legitima”.

En ese contexto y luego de las declaraciones de Lussich, como se suponía, Yanina salió con los tapones de punta: “Primero lo que acabas de describir de las redes y del piberio se llama comunidad y me eligió. Tenés un resentimiento porque no tenés comunidad porque no tenés seguidores y lo peor es que no tenés un estilo, no tenés un LAM, un Yanina 107.9”.

En esta línea, la panelista señaló: “Tengo contenido, tengo información, la gente me sigue porque la divierto. Lo de la balas es mentira, a vos te jode que me ría y desmienta tu información. Tené huevos y contesta o banca y demostrá la información”, señaló la panelista, para seguir disparando: “Que me pateen la cabeza eso es lo que querés que me pase porque me lo estás deseando, todo tu mensaje es violento”, manifestó Yanina.

Asimismo, no tuvo reparos y señaló: "Lo de pan para hoy, hambre para mañana que equivocado que estás. Estoy para empezar un tercer proyecto, laburo las 24 horas del día, estoy sobre vendida, tengo lista de espera en marcas en Instagram", expresó y subrayó: "Si me contratan las marcas es porque la gente me quiere, no como vos que no tenes un canje de tres empanadas".

Para finalizar y como si fuera poco Yanina apuntó: “Me fuiste a criticar a Uruguay porque sos un cagón, critícame acá en Socios. La impunidad es que resisto archivo, vos no sé. No me hagan hablar”, finalizó Latorre.