Victoria de Brasil sobre Inglaterra en Wembley

Con gol de Endrick a 10 minutos del final del juego, Brasil derrotó a Inglaterra en un amistoso disputado en el mítico estadio de Wembley. Fue el primer gol convertido por la joya de 17 años en el Scratch y así se transformó en el cuarto futbolista más joven en convertir para la selección de Brasil, superado solamente por Ronaldo, Edú y Pelé.

Fue un partido parejo en el que Brasil generó las mejores posibilidades para convertir. El juvenil del Palmeiras, que ya fue comprado por el Real Madrid, ingresó a los 26 minutos del complemento de juego y aprovechó un rebote para gritar por primera vez con la verdeamarelha.

Con este triunfo Brasil logró cortar una racha de cuatro encuentros sin triunfos. Venía de tres derrotas en fila (Argentina, Colombia y Uruguay) y no ganaba desde setiembre ante Perú.

En otro encuentro saliente de la jornada, Alemania derrotó 2-0 a Francia en Lyon en el inicio de la doble jornada de FIFA y en la previa al comienzo de la Eurocopa 2024. Los alemanes abrieron el marcador con un gol de Florian Wirtz a los siete segundos de iniciado el encuentro y Kai Havertz en el inicio del segundo tiempo puso el segundo gol. El seleccionado germano contó con la vuelta del experimentado mediocampista Toni Kroos, de buen rendimiento.

Por su parte Bélgica, sin el arquero Thibaut Courtois (lesionado) ni sus figuras Kevin de Bruyne (no viajó para recuperarse de una lesión) y Romelu Lukaku (fue al banco pero no ingresó) no pasó del 0 a 0 frente a Irlanda en Dublin. Los belgas enfrentarán el martes a Inglaterra en Wembley.

En Copenhague, Dinamarca y Suiza aburrieron a todos con un 0 a 0 que aportó poco a futuro. Ambos equipos tuvieron situaciones para romper el marcador, pero no terminaron de redondear un buen partido.

El El Cairo, Croacia derrotó 5-4 por penales a Tunez tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario. El tunecino Oussama Haddad falló el penal definitorio tras la conversión de Marco Pasalic.

Por su parte Uruguay, con equipo alternativo, igualó 1 a 1 frente al País Vasco. Álvaro Djaló puso en ventaja a la selección local, mientras que Matías Vecino señaló el empate en el inicio del complemento para los dirigidos por Marcelo Bielsa. El próximo encuentro del combinado celeste será el martes ante Costa de Marfil en Francia.