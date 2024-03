La primera final la juega en Varela

Estudiantes empezará a definir su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga mañana a las 18 en Florencio Varela, cuando enfrente a Defensa y Justicia por la 12da. fecha de torneo. Se trata de un duelo clave entre dos equipos que tienen el mismo objetivo pero necesidades diferentes ya que el Halcón no tiene otra opción que ganar y el Pincha podría hasta servirle un empate para no quedarse muy relegado.

De lo que no hay dudas es que el partido es fundamental. Estudiantes sabe que una derrota complicaría muchísimo su clasificación ya que de inmediato iniciará su aventura en la Copa Libertadores y ya no podrá utilizar a su mejor potencial en todos los partidos, ya que en adelante le esperan dos partidos por semana.

Mañana arrancará la seguidilla y justo contra un viejo conocido de partidos determinantes. Hace casi cuatro meses atrás definió la Copa Argentina en el estadio de Lanús y ahora ambos darán un paso definitivo en su clasificación a los cuartos de final. O todo lo contrario.

El Pincha sabe que Godoy Cruz y Lanús sacaron una buena ventaja en la zona B y parecen tener dos boletos casi asegurados. Pelea por el tercer o cuarto lugar junto a Boca, Racing, Newell’s, Unión, San Lorenzo y el rival de esta tarde. Por eso es tan importante el reparto en Vareala y por eso se afirmaba que hasta un empate podría servirle, ya que tanto el Xeneize como la Academia también tienen partidos contra rivales que pelean por lo mismo.

Eduardo Domínguez no confirmó el equipo pero ya anticipó que quiere poner lo mejor que tiene a mano. Eso incluye a Eros Mancuso en el lateral, a su tridente del medio y a Javier Correa y Edwuin Cetré en la delantera. Tiago Palacios, que fue autorizado a jugar lo mismo que Bautista Kociubinski sería el reemplazante del lesionado Javier Altamirano, que no jugará por un tiempo luego de la trombosis cerebral que sufriera en la última fecha ante Boca, que todavía no tiene fecha de disputa pero sería una vez que se termine la última fecha de la zona B.

La idea del entrenador es usar lo mejor para este partido y para el debut en la Copa Libertadores, la próxima semana en oportunidad del cruce ante Huachipato en Talcahuano. Tal vez pueda cambiar alguna pieza de un partido a otro, como el ingreso de Fernando Zuqui o el de Guido Carrillo. Lo mismo podría suceder con un defensor más y jugar con una línea de cinco en el fondo para soltar a los laterales al ataque y ganar frescura por afuera.

Luego llegará la oportunidad de enfrentar a Central Córdoba y si bien sabe que está obligado a ganar para no seguir con chances de clasificar, se podría permitir darles descanso a alguno de sus jugadores más experimentados, caso Enzo Pérez, José Sosa o Federico Fernández.

Enfrente encontrará a un rival que perdió jugadores respecto al que llegó a la final de la Copa Argentina 2023. Ya no están algunos futbolistas que hicieron de este un equipo competitivo y que viene de quedar eliminado de la misma competencia pero 2024, la semana pasada en Junín ante Atlético Rafaela, un golpe duro en la previa de su debut en la Copa Sudamericana. Al igual que Estudiantes comenzará la semana próxima una seguidilla de partidos pero tiene a favor que esta final la juega como local y no puede permitirse un paso en falso.

El partido tendrá el arbitraje de Ariel Penel, el árbitro que anuló el gol de Gimnasia ante Sarmiento luego de un tiro de esquina. Hoy por hoy los árbitros y los encargados del VAR son, lamentablemente, protagonistas de cada partido de la Liga Profesional.