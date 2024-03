Estrenos: secretos familiares, suspenso, drama y más Godzilla y Kong

Pasaron los tanques de los Oscar pero sigue habiendo estrenos de peso en los cines locales. De hecho, desde hoy, las salas se renuevan con cuatro novedades, opciones que traen secretos familiares, suspenso y crimen, drama biográfico y una nueva aventura de los gigantes Godzilla y Kong.

“LAZOS DE VIDA”

Un joven corredor de bolsa británico, Nicholas “Nicky” Winton (Anthony Hopkins), ayudó a rescatar a cientos de niños de los nazis en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de su madre (Helena Bonham Carter). Un acto de compasión casi olvidado durante 50 años, y del que Nicky vive atormentado por los fantasmas de los niños a los que no pudo rescatar, culpándose por no haber hecho más.

“Lazos de familia”

“COMO EL MAR “

“Como el mar” es una película dirigida por Nicolás Gil Lavedra con Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum (co guionista y productora) como protagonistas. Este drama familiar que cuenta con la participación especial de la española Carmen Maura llega a la cartelera luego de ser galardonada en el Iberoamerican Film Festival con el premio Panorama Latino y con el Premio Mauricio Litman Voto del Público en la competencia de largometrajes de ficción del Festival Internacional de Punta del Este.

“’Como el mar’ es una película que aborda los vínculos y habla de ellos, que explora la complejidad de las relaciones familiares, entrelazando el dolor de la pérdida con la esperanza de la redención, que se pregunta sobre las maternidades y los modos de maternar, que indaga en las femineidades y sus lugares en la sociedad, aquello que es esperable y lo que viene a alterar lo establecido”, manifestó su director, Nicolás Gil Lavedra.

“Como el mar”

En la trama, Azul (Hochbaum) (17) y Paula (Castiglione) (34) acaban de perder a su mamá, Teresa. La hermana mayor decide cremar el cuerpo, pero Azul no se conforma y busca dinero entre las cosas de su madre para costear un entierro. Revisando los cajones descubre una foto reveladora: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá, y Teresa su abuela. Azul entra en shock y quiere saber sobre su padre. Paula le cuenta que fue un romance pasajero en la adolescencia, cuando se escapó a Cabo Polonio. El deseo de Azul por conocerlo y la culpa de Paula por la mentira son el motor de las protagonistas para partir, casi sin recursos, hacia Uruguay.

En la travesía cumplen con una parada obligatoria por lo de Tía Mecha (Maura), quien nunca conoció a Azul a causa de los históricos desacuerdos con Teresa sobre la identidad que le escondieron.

El viaje continúa y con cada experiencia van recuperando un poco de su historia y construyendo el nuevo vínculo.

“Como el mar” explora los vínculos familiares, el dolor de la pérdida y la esperanza

“DETRÁS DE LA VERDAD”

Dirigida por Miles Joris-Peyrafitte y coescrita con Madison Harrison, “Detrás de la verdad” es una película de suspenso y crimen que sigue a una periodista (Hilary Swank) que tras el asesinato de su hijo, forma una alianza con su novia embarazada para encontrar a los responsables de su muerte. Juntas se enfrentan a un mundo de corrupción y drogas en la parte más vulnerable de una pequeña ciudad en el norte del estado de Nueva York. A medida que se acercan a la verdad, descubren un secreto aún más oscuro.

““Detrás de la verdad””

“GODZILLA Y KONG: EL NUEVO IMPERIO”

La película de Legendary Pictures continúa el explosivo enfrentamiento de “Godzilla vs. Kong” con una aventura completamente nueva que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia y la nuestra. “Godzilla y Kong: El nuevo imperio” profundiza en las historias de estos Titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

Una vez más al mando está el director Adam Wingard. La película está protagonizada por Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens, Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns y Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi and the Legend of the Ten Rings”).

El guión es de Terry Rossio, Simon Barrett y Jeremy Slater, a partir de una historia de Rossio & Wingard. & Barrett, basada en el personaje “Godzilla”, propiedad y creado por TOHO Co., Ltd. La película está producida por Mary Parent, Alex García, Eric Mcleod, Thomas Tull, Jon Jashni y Brian Rogers. Los productores ejecutivos son Wingard, Jen Conroy, Jay Ashenfelter, Yoshimitsu Banno y Kenji Okuhira.