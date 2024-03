“Blue Electric Light”: de qué se trata el nuevo álbum de Lenny Kravitz

Lenny Kravitz considera a “Blue Electric Light”, de próximo lanzamiento, como un álbum que habla sobre ser fiel a uno mismo y la búsqueda de la libertad.

El astro del rock visitó la Ciudad de México para compartir algunos detalles de su 12º álbum de estudio, el cual lanzará el 24 de mayo, y de paso reencontrarse con un país que le inspira mucho.

Previo al lanzamiento del álbum, Kravitz ha compartido ya los temas, “Human” y “TK421”.

Sobre “Human”, dijo que habla de la experiencia humana siendo seres espirituales. “Acerca de ser nuestro ser más auténtico, todos tenemos un don dentro de nosotros que nos fue dado por Dios, algunos de nosotros lo usamos y otros no”, señaló.

“Creo que todos somos los más poderosos cuando somos reales con respecto a lo que fuimos creados para ser… La canción se trata de la experiencia humana, venimos a este planeta, como dice la canción, para estar vivos, para experimentar este proceso de aprendizaje”, agregó.

“TK421” es una referencia al filme “Boogie Nights” de Paul Thomas Anderson, uno de los favoritos de Kravitz, en el que a su vez se toma esa nomenclatura de un personaje de “Star Wars”. “La canción se trata de hacer todo en tu vida mejor, llevar todo al siguiente nivel”, destacó Kravitz.

En el video de “TK421” Kravitz aparece feliz jugando sobre una “Mano-Silla” del artista y diseñador mexicano Pedro Friedeberg color dorado. “Como quizá sepan me gusta mucho el diseño, la arquitectura, el diseño de interiores, y sí me encanta ese artista, me encanta esa silla, se me hace totalmente icónica, la he tenido en mis casas en Miami, en Nueva York, en París, es una pieza muy importante para mí”, resaltó el artista que este llega a los 60 años y con un nuevo disco bajo el brazo.