Julieta Puente y el duro relato de la lucha contra la anorexia: “Fue muy duro, muy grave”

Juana Viale recibió a Julieta Puente en Almorzando con Juana este mediodía. La influencer fitness abrió su corazón y reveló la dura lucha contra la anorexia que vive.

Puente llegó a pesar 38 kilos, antes de comenzar un tratamiento contra el trastorno alimentario. Ocurrió durante su adolescencia y en el deporte encontró el camino para empezar su recuperación.

A su lado estaba Ana Paula Dutil, contando su historia personal. “No puedo no empatizar con tu historia porque yo tuve un trastorno de alimentación, anorexia, que fue muy duro, muy grave”, dijo Julieta Puente.

Y agregó: “Cuando uno tiene anorexia, al toque la gente se da cuenta porque es muy visible el deterioro físico y yo siempre digo que la anorexia para mí es una de las pocas enfermedades con las que uno tiene que lidiar toda su vida. Si salís adelante y si tenes un buen sostén, podes sentirte mejor, pero la verdad es que es una lucha con una misma todo el tiempo”.

Además, contó que cuando una persona sufre este trastorno, lucha “todo el tiempo con la mente. Todos los días tenes un bichito que te está diciendo no comas esto, no comas lo otro. Y en un momento descubrís que lo único que pensas es en no comer”. Si bien advierte que en su caso “la mirada del otro nunca importó”, se puede disparar desde algún lado distinto”.

A ella le llegó tras recibir la peor noticia: “Mi mejor amigo estaba muy enfermo de cáncer y cuando me dijeron que él ya no iba a poder más, empecé a destruirme a mí misma”. El punto cúlmine fue en una exhibición de gimnasia, donde fueron a verla sus padres: “Un día estaba pesando 38 kilos. Me vieron aparecer en malla, me sacaron del torneo y me llevaron al médico”.

Con el paso del tiempo, ella puede decir en la actualidad que “pude dar un paso más y sanar”. “Es un trabajo que lo llevas a lo largo de tu vida, porque hay momentos en los que tal vez no estás contento o estás más estresado e inevitablemente lo llevas a ponerte más exigente con la comida”, explicó.