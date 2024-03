En plena alarma por el dengue, faltan vacunas

Luego de la invasión de mosquitos que marcó a fuego los últimos dos meses en el verano de la Región, hubo un brote de dengue que encendió la alarma en la Provincia de Buenos Aires. Si bien se trata de distintas especies de mosquitos, Aedes aegypti es el vector que transmite la enfermedad que ahora preocupa mucho más en la Ciudad y los alrededores.

Mientras los vecinos de La Plata y las zonas aledañas comenzaron a consultar por el precio de la vacuna para prevenir el contagio, el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud bonaerense confirmó un dato alarmante. Según se desprendió del documento, aumentaron las muertes por dengue, que en una semana pasaron de 4 a 11, es decir, que casi se triplicaron al cabo de la semana 8 del año de acuerdo al corte hasta el 24 de febrero pasado. En tanto que, en la Capital provincial, se registró un deceso por esta causa, al mismo tiempo que tres muertes ocurrieron en Lomas de Zamora, dos en La Matanza, y hubo un fallecimiento en cada uno de los siguientes municipios: Berazategui, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Vicente López y Moreno.

Algunos frentistas de la Ciudad reportaron en comentarios de Facebook que, al consultar en las farmacias locales, algunas respondieron que no poseían stock de la vacuna contra el dengue. Otros aportaron que la misma tiene un costo de 70.000 pesos por cada dosis, por lo que en total se gastan más de $140.000 por persona.

Alejandra Gómez, del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, confirmó que el precio del inoculante es, exactamente, de $70.842,90. Por su lado, también en contacto con este diario, Gabriel Minghetti, de una farmacia cercana a Parque Castelli, comentó: “En este momento no se está consiguiendo la vacuna”. “Hasta hace 15 días había, pero hay mucha demanda y, por eso, ahora está en falta”, comentó el último protagonista mencionado. En esa línea, Marcelo García, farmacéutico de Gonnet, en diálogo con este medio, confió que “la disponibilidad en las farmacias es escasa”, lo cual se debería a dos posibles causas. “Puede suceder que el laboratorio productor no da abasto con la provisión o la producción fue pequeña”, aportó.

“Hasta estas fechas no había demanda porque no había casos, pero, al incrementarse los contagios, de dengue la gente se dirige a las farmacias para vacunarse. En algunos casos se consigue o, en su defecto, pasa una semana o 15 días en los que no hay vacunas”, sumó Marcelo García.

Desde el Colegio bonaerense, Alejandra Gómez coincidió en que “la demanda está aumentando, entonces hay momentos en los que no se encuentran disponibles (las vacunas)”. Sin embargo, anticipó que “ya fueron ingresando (las dosis de la vacuna) en las farmacias”, por lo que “van haciendo la reposición a medida que están disponibles en las droguerías”. Por este motivo, se espera que en los próximos días haya mayor stock en las farmacias locales.

En último término, las fuentes consultadas reportaron que, los vecinos de la Ciudad y la Región que están en condiciones de adquirir la vacuna, compran la primera dosis y, luego, a los 90 días de la primera aplicación, adquieren la segunda para completar la inmunidad. No obstante, Gabriel Minghetti confesó que “la gente consulta (por el inoculante contra el dengue) hasta que se enteran del precio”. “(La vacuna) tiene un valor alto para la situación económica que estamos atravesando”, concluyó.