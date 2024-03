Advierten que la IA superará pronto a los humanos

La inteligencia artificial sigue suscitando muchísimas preguntas, desde luego muchas más que respuestas. Dentro de perspectivas de futuro que dan mucho miedo, pasando por la evidente preocupación por los puestos de trabajo ocupados por seres humanos y finalizando con modelos de IA que ya piensan mejor que muchos humanos, el futuro parece estar plagado de dudas.

Y lo cierto es que las perspectivas de futuro no son nada halagüeñas: un conocido matemático y futurista inglés cree que el rápido avance en el desarrollo de la inteligencia artificial general (AGI) hará que la inteligencia humana pronto se vea superada.

Este científico, el Doctor en Matemáticas Ben Goertzel, ha declarado en la conferencia Beneficial AGI Summit que “en un espacio de tres a ocho años” deberíamos ver una inteligencia artificial que se pone al nivel de la inteligencia humana, lo que debería permitir alcanzar niveles suprahumanos “en unos pocos años más”.

Goertzel también predijo que, para finales de la década, un ordenador podrá poner en entredicho la destreza de un cerebro humano; una única computadora podría acabar teniendo más potencia que toda la sociedad humana en los años subsiguientes. El matemático da un plazo de 10 a 15 años a partir del final de esta década para que veamos algo así.

No obstante, eso no quita que como sociedad aún no estemos preparados para lo que supone el crecimiento de las AGI, y Ben Goertzel lo sabe. Y, sin embargo, el mismo científico ha predicho que, muy probablemente, los propios modelos de IA sean capaces de implementar cambios en sí mismos sin que un ingeniero humano supervise el proceso.

Y es difícil saber qué da más miedo: si las aparición de las AGI, las IAs con inteligencia suprahumana o si vamos a estar sometidos a los designios de máquinas que podrían no ser beneficiosas para nosotros como sociedad.

Evidentemente, será necesario implementar salvaguardas para aproximarse a estas etapas de desarrollo, pero es cierto que las restricciones actuales sobre las IA no son lo bastante fuertes.

Por sectores

En otro orden, los especialistas señalan a la salud, el transporte, la educación y las finanzas como los sectores en los que la influencia de la IA se hará sentir de manera especialmente pronunciada este 2024.

Según datos publicados por el Foro Económico Mundial en el informe Future of jobs, alrededor del 75% de las empresas habrán adoptado tecnologías de IA para 2027, mientras que el 80% tiene previsto acelerar la automatización durante este periodo.

Entre los empresarios, el 60% cree que mejorará su eficiencia, y el 68%, que permitirá potenciar el tiempo de los integrantes de la organización.

En lo que respecta a facturación, un 44% proyecta que subirá en los próximos 12 meses gracias a la IA.