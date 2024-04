Estudiantes vs The Strongest.- Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores del Pincha en Copa Libertadores

EDWUIN CETRÉ LA LLAVE (7)

En un encuentro en el que Estudiantes no encontraba los caminos, fue determinante. Abrió el cerrojo boliviano. Primero con asistencia a Guido Carrillo y luego con un gran disparo para un 2-1 muy trabajado

Carrillo está volviendo a ser (7)

El de Magdalena volvió a jugar una buena cantidad de minutos y en un muy buen nivel. Presencia y gol para un Pincha que lo necesita en su mejor versión. Palacios, otro punto alto, es una realidad.

Benedetti y Fernández, flojos (4)

Fueron dos de los primeros cambios de Domínguez, y bien hechos. El lateral fue una sombra en comparación al encuentro con Central Córdoba y el central se mostró dubitativo en el gol.

matías mansilla (5)

No la pasó bien en el primer tiempo. Y si bien no tuvo ninguna responsabilidad el gol de los bolivianos, no termina de mostrarse seguro del todo.

eros mancuso (5)

Tuvo participación necesaria en el gol de The Strongest, con un toque corto que le facilitó las cosas a Trivero. Levantó un poco en el complemento.

federico fernández (4)

Una duda en conjunto con Ascacibar le dejó la pelota servida a Triverio para el 1-0. Flojo encuentro del central, sustituido en el entretiempo.

zaid romero (6)

Luego de entrar en el desconcierto general del equipo en la primera mitad, creció en la segunda, donde quedó como único central en el Pincha y no mostró inconvenientes.

gastón benedetti (4)

Una versión opuesta a la del sábado. Sin peso al momento de subir ni tampoco seguridad al momento de marcar. Fue uno de los primeros cambios.

josé sosa (5)

Mostró buenos pases y fue clave en la expulsión de Enoumba. Con la desventaja en el marcador, el DT decidió su salida.

enzo pérez (5)

Después de una primera etapa donde no estuvo bien, se enchufó en el complemento. Pero no terminó siendo un buen partido el suyo.

santiago ascacibar (5)

Desconocido. De menos a más. Impreciso con la pelota en los pies, tuvo un muy flojo primer tiempo. Fue otra cosa en la segunda mitad, más cerca del nivel que suele mostrar para dar vuelta el cruce.

tiago palacios (7)

El único que mostró gambeta ayer en UNO. Buscó el desequilibrio en todo momento. Estuvo cerca del gol en varias oportunidades.

edwuin cetré (7)

Intentó siempre. Sin la precisión ni el desequilibrio de partido anteriores en la primera mitad. En la segundo levantó considerablemente y fue una pesadilla para la visita. Asistencia y gol para ser la figura de un Pincha que no encontraba los caminos.

javier correa (5)

Uno de los pocos incisivos de Estudiantes en el primer tiempo, pero sin precisión. En la segunda etapa se apagó un poco. Irregular lo suyo ayer en UNO.

INGRESARON: eric meza (5)

No termina de ser el lateral que el club fue a buscar. Sumó profundidad en su costado, pero otra vez le costó engranar. Debe levantar.

guido carrillo (7)

Otro ingreso clave del punta. Distribuyó bien y complicó en todo momento en el área visitante. Nuevamente facturó, y en una noche compleja.

pablo piatti (5)

Le dio amplitud al equipo por la izquierda y sumó preocupación a la visita.

fernando zuqui (-)

Algunos minutos para el mendocino, que ingresó para reordenar el dibujo.

mauro méndez (-)

Al igual que Zuqui, entró sobre el final para darle aire al ataque. promedio

5,03

Gallo Barragán, con muchas dudas (4)

El árbitro tuvo un irregular desempeño en UNO. En la de Enoumba podría haber sido amarilla. Además, le permitió hacer mucho tiempo a los bolivianos, algo que luego no recuperó.