Estudiantes vs The Strongest.- El Pincha mostró su oficio en la Copa Libertadores en un partido durísimo

Así es la Copa Libertadores. Mágica para algunos y fatídica para otros. Impredecible. Emocionante. Fabulosa. Esta vez le tocó festejar a Estudiantes, que en un partido chivísimo y mucho más difícil de lo imaginado derrotó 2-1 a The Strongest de Bolivia sobre el final, para meterse en lo más alto de la zona C junto a Huachipato, que dio la nota en Porto Alegre. La zona está que arde y todo puede pasar: un descuido te puede dejar sin nada y una buena noche, con toda la gloria.

El Pincha sumó los tres puntos como estaba obligado. Y lo hizo con justicia. Nadie podrá quitarle méritos. Pero baje la espuma de la emoción los protagonistas deberán analizar los errores del equipo, que no tuvo un buen primer tiempo y en el complemento le costó una enormidad romper una defensa con cinco jugadores, que por momentos fueron seis. Las virtudes quedaron a la vista: es el equipo más efectivo de la historia jugando como local.

De entrada nomás se notó que Estudiantes no estaba en sintonía. Errático, distraído y tal vez demasiado confiado. Un combo letal que conforme pasaron los minutos se fue convirtiendo en su peor enemigo. No supo y no pudo resolver el problema que le presentó su rival, que a los 7 minutos se quedó con un jugador menos por la expulsión de Marc Enoumba, que le cometió falta a Javier Correa que se iba al arco. Jugada más que discutible porque no era de último recurso.

Pero ni siquiera con semejante ventaja el Pincha pudo llegar al gol. No estaba concentrado y a los tres minutos Triverio conectó de cabeza tras un tiro de esquina, pelota que se estrelló en el travesaño. Primera señal de lo que se vendría en pocos minutos: el gol de la visita. Esta vez Enrique Triverio se aprovechó de las dudas de Mansilla y las dudas de Benedetti y Ascacibar para pegarle fuerte a la pelota y desde afuera del área marcar el 1-0 a los 20 minutos. Tantos errores no se pueden cometer en este torneo.

Entonces comenzó el show de los nervios. El local los tuvo todos y muchos empujados por el árbitro del partido al que le quedó enorme la designación: no supo cómo poner límites y cada falta demandó más segundos de los normales y minutos eternos. The Strongest hizo lo que quiso ante un rival que si bien controló la pelota no pudo romper con la defensa, muchas veces con cinco hombres y por delante otra de cuatro. Tuvo un cabezazo de Correa, un remate de Guido Carrillo (entró a falta de 10 minutos por Sosa) y aproximaciones, pero pocas como para anotar.

Fue un primer tiempo como para que Eduardo Domínguez diga en el vestuario: “Bienvenidos a la Copa Libertadores”. Estudiantes, pese a quien le pese, no estuvo en esos primeros 45 minutos en la sintonía que demandaba el partido. Y por eso lo pagó con una desventaja que no imaginaba ni el más detractor.

En el segundo tiempo fue otra cosa: se jugó casi que dentro del área de Guillermo Viscarra, el arquero boliviano que además de atajar todo fue protagonista por hacer todo el tiempo que le permitió el árbitro Gallo. Fue el mejor del rival y por eso los hinchas locales le dedicaron el triunfo.

Adentro Pablo Piatti por Fede Fernández para defender con tres o con dos jugadores y volcar todo el equipo en ofensiva. Al minuto lo tuvo Eric Meza por la izquierda, luego Carrillo de cabeza, a los 6 minutos Maxi Caire la mete en contra y a los 9 entre el delantero y Piatti casi conectan bien la pelota dentro del área como para romper el maleficio. En 15 minutos Estudiantes tuvo ocho situaciones claras de gol, lo que empezó a generar todavía más nerviosismo porque el reloj pasaba como en una carrera de 100 metros y el empate no llegaba.

El 1-1 lo hizo Guido Carrillo, su gol número 15 internacional con la camiseta del Pincha, para quedar a seis de Boselli, el recordman. Fue con un desborde de Edwuin Cetré, que fue determinante en el triunfo pese a pecar muchas veces de individualista. El de Magdalena, por el segundo palo casi que se la llevó por delante para hacer explotar a los hinchas. Iban 19 minutos.

El segundo parecía al caer. No podía reaccionar The Strongest ni siquiera con las mañas de cualquier equipo que necesita hacer pasar el tiempo. Ni siquiera aprovechando el pésimo arbitraje de Gallo. El Pincha lo tenía dentro de su área pero no lograba encontrar ese pase final, o la manera de romper la barrera defensiva. Probó desde afuera y mal siempre.

Hasta que a falta de 10 minutos el héroe de la noche, el moreno Edwuin Cetré, amagó para afuera y enganchó para adentro, levantó la mirada y le dio fuerte de derecha al segundo palo de Viscarra. Gol para que la noche copera sea perfecta. Gol para ganar un partido que por poco no se le escapa. Gol para ratificar la fortaleza de Estudiantes jugando como local en la Copa Libertadores. Gol para ser copero de verdad. Gol para ser puntero de su zona. Un gol para que la semana sea más feliz.

A Estudiantes le costó romper la barrera defensiva de su rival, más fuerte de lo esperado

