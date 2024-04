Milei volvió a atacar a la prensa con duras críticas

Javier Milei, que anoche llegó a Mimami e inició una nueva visita a los Estados Unidos con el objetivo de estrechar lazos con el país, con la comunidad judía y también para reunirse con el mega millonario Elon Musk, volvió a cargar contra el periodismo. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), el Presidente lanzó una catarata de acusaciones como que la profesión “se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”, a la par que denunció actitudes extorsivas y apuntó contra “la mentira, la difamación y la calumnia”. A modo de advertencia, prometió que bajará a los periodistas de la torre de marfil en la que supuestamente se encuentran.

Milei, al que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) le señaló el “clima de hostilidad e intimidación” que generan sus dichos, dio así un paso más en su avanzada contra la prensa. Lo hizo horas después de haber celebrado la posible quiebra del Diario Perfil y tras criticar a la periodista Romina Manguel por su entrevista a Alberto Benegas Lynch, el diputado libertario que planteó que los padres puedan poner a sus hijos a trabajar en lugar de enviarlos al colegio.

“El periodismo se ha acostumbrado, a lo largo de las últimas décadas, a que deben ser tratados como profetas de la verdad única e incontrastable, a los que no se puede criticar, ni desmentir, ni corregir. Si alguien osa cometer esa imprudencia, es castigado al unísono por todos los miembros de la corporación y sus agrupaciones”, insistió el Presidente en el texto que, a modo de descargo, publicó ayer bajo el título “Libertad de expresión. Para todos”.

En el mensaje, Milei recordó también que durante el paso de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, no solo se discutió una nueva doctrina en política exterior para la Argentina, sino que también se habló de la necesidad de que exista una “verdadera libertad de expresión. Pero para todos. No solamente para algunos”, aclaró

“Lo indignante no es la pretendida superioridad de quienes ejercen un rol que, en esencia, es efectivamente noble. Sino que, al igual que ha ocurrido con todo el resto de las cuestiones vinculadas a la política, el periodismo se ha corrompido, ensuciado y prostituido al calor de los sobres y la pauta oficial”, denunció.

“No le debemos nada a nadie”

Para el jefe de Estado, que desde que asumió disparó en varias oportunidades contra la prensa, “la extorsión es moneda corriente. La mentira, la difamación, la calumnia son algo frecuente también” y acusó: “Primero te pegan, y después te pasan la factura. Cifras siderales. Pero como la mayoría de los políticos son los que pagan, quedan presos de su propia trampa, ya que nunca pueden contestar los ataques a riesgo de que expongan sus negocios”.

En ese sentido, diferenció: “El problema de muchos periodistas con los que integramos La Libertad Avanza es que no le debemos nada a nadie. No tenemos negocios con nadie. Y no nos vamos a quedar callados frente a las operaciones, la mentira, la calumnia, la injuria o la difamación”, para luego desafiar: “Vamos a contestar. Vamos a decir nuestra verdad. Vamos a bajarlos de esa torre de marfil en la que creen que viven”.

A modo de cierre, Milei definió que “libertad de expresión significa que nadie puede evitar que hablemos. Ni siquiera los sagrados periodistas” y remató con su clásico lema en mayúsculas: “¡Viva la libertad, carajo!

Más tarde, en la misma red social redobló sus críticas: “Me cuentan que los ensobrados, los corruptos, los que mienten, calumnian, injurian y hacen dinero extorsionando están enojados con mi posteo. Me encanta”, se jactó e ironizó: “Principio de Revelación los condena y la defensa corporativa sólo busca la continuidad del curro”.