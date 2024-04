Revuelo en colegios de La Plata: la Justicia investiga un grupo de WhatsApp con alto contenido sexual

La Justicia platense ya investiga la existencia de un grupo de WhatsApp al que eran incorporados menores de edad y en el que se difundía, entre otras cosas, pornografía infantil.

Con el nombre "anti gordas lp sub", los chicos eran sumados a este grupo por algún contacto, lo cual podía no llamar la atención. Fue así que el número de integrantes fue creciendo, y ya no eran de un colegio en particular sino de distintos establecimientos educativos como también compañeros de deportes.

Algunos rápidamente lo abandonaban. Otros no. Eso hizo que la información comenzara a llegar a conocimiento de los padres, quienes al visualizar el tenor del material que circulaba quedaron paralizados. Según indicaron algunos, no sólo era pornografía infantil sino "muy fuerte". Esto derivó en que al menos una madre de la comunidad educativa de un colegio de Gonnet hiciera la denuncia judicial, la cual recayó en la UFI Nº15, a cargo de Cecilia Corfield, quien viene realizando la investigación correspondiente.

Y fue el mismo canal el que también permitió que comunidades educativas de otros colegios fueran puestas en alerta sobre lo que estaba ocurriendo, de manera que con el correr de los días muchos ya estaban enterados de lo que estaba ocurriendo.

La gravedad del caso, por tratarse de pornografía infantil y porque además el material era difundido entre menores de edad, impulsó a algunos colegios a tomar cartas en el asunto. En este sentido, las familias de uno de los establecimientos afectados recibieron una invitación a la charla de la Fiscalía a cargo de Corfield brindará la semana próxima. "Creemos que esta es una inmejorable posibilidad de informarnos y capacitarnos frente a los desafíos que nos presenta la vida digital que atravesamos como familias y escuela", señala la nota.

En otro establecimiento de zona norte las autoridades educativas decidieron hablar al respecto con los chicos y chicas, no sólo para referirse a esta problemática en particular sino también sobre los recaudos que se pueden tomar para no quedar expuestos a que extraños puedan incorporarlos a un grupo de WhatsApp junto a desconocidos.

Vale agregar que con el auspicio del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial del Departamento Judicial La Plata, a través del Instituto de Niñeces y adolescencias. el próximo 25 de abril, de forma totalmente gratuita, se desarrollará desde las 18hs. una jornada virtual sobre los entornos digitales y sus riesgos para niños, niñas y adolescentes.

La actividad contará con distintos disertantes en temáticas como NNA, datos personales e intimidad, sharenting, grooming en videojuegos y apuestas on line,

Para la inscripción hay que mandar un mail a academicamagistradoslaplata@gmail.com.