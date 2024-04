Leo Morales: “Tenemos que empezar a pulir la idea de juego”

Otra vez Leonardo Morales fue vital en una victoria tripera. Abrió el partido con un cabezazo en su partido número 150 con la casaca albiazul. Aquel entrerriano que llegó a Gimnasia en 2019 para ser suplente de lateral derecho fue un pleno de Darío Ortíz y, a la vuelta de los años, es capitán y referente de un plantel que busca otros objetivos después de un 2023 terrible.

El Lobo tenía que ganar sí o sí en el Bosque y el Yacaré lo tiene muy en claro. “Teníamos que sacar los tres puntos de local. Quiero que terminemos de la mejor manera, después veremos si nos alcanzan los puntos o no, pero queremos dejar una buena imagen”, sostuvo el capitán mens sana.

Cuando a los 39 minutos de la primera parte conectó de cabeza un centro de Pablo De Blasis a la salida de un tiro de esquina, Morales le puso justicia a la tarde en el Zerillo. “Fue una jugada preparada que gracias a Dios salió. Había mucha gente en el área, gracias a Dios la pude cabecear. Mis compañeros me jodían por la manera en que la enganché, para mí fue un golazo. Igual me fui con bronca porque nos convirtieron, nos han metido 18 goles y es un número que queremos bajar aunque nos está costando. Veremos como podemos pulir esos detalles. Me pone muy contento el gol, pero más por lo grupal que por lo personal. El grupo está muy unido, muy bien”, contó sobre el primer gol del Lobo ante el Malevo, aún con la bronca de ser la tercera valla más vencida del campeonato.

¿Te quedarías con bronca si no clasifican a los playoffs? “Me quedaría con bronca si no sacamos los seis puntos que quedan. Queremos poner la vara alta. Se nos escaparon puntos boludos y estos seis puntos no se nos pueden escapar. Después veremos, los milagros existen. Confiamos en eso. Y si no también sirve sumar para el campeonato que viene” fue la respuesta del defensor central, que sabe perfectamente que quizá no alcancen los puntos propios para seguir en la competición.

Fue muy difícil de explicar el quedo de Gimnasia en el inicio del complemento, porque a pesar de una variante ofensiva del banco de Riestra, el equipo de Madelón pareció perder intensidad en el juego. Tras el gol de Ramírez, el Tripero no volvió a pasar por la misma situación. “En el segundo tiempo fue una equivocación propia darle la pelota al rival porque lo mejor que habíamos hecho era cuando teníamos la pelota. Con el cachetazo que nos dieron volvimos a reaccionar, a tener la pelota y encontramos los caminos que nos llevaron a la victoria. Necesitábamos ganar de local, festejar ante nuestra gente que en los malos momentos no nos abandonó”, explicó el referente albiazul.

El partido contra Deportivo Ries tra le trajo recuerdos a Leonardo Morales. Sus cruces con los delanteros rivales (Benegas y Herrera) acostumbrados a jugar en categorías inferiores destacó fueron el símbolo de un partido durísimo: “Fue ascenso en estado puro. Son de esa clase de jugadores que tantas veces me tocó enfrentar. Obviamente me pone contento que estén en Primera División”.

Morales manifestó que sabían como iba a ser el juego, en las antípodas del encuentro frente a River. “Es un equipo muy duro, como todos los de Primera División. Tienen grandes jugadores y juegan más al choque también. Nos fuimos doloridos pero contentos”, expresó. “Sabíamos que con Riestra el partido iba a ser así, incluso bastante hablado. Salvo en el inicio del segundo tiempo, en todo momento intentamos hacer nuestro juego, jugar la pelota con grandes jugadores como el Pata y Pablito. Tenemos que animarnos a jugar y dársela a ellos, que la dibujan”, desarrolló el Yacaré, convencido de la necesidad de buscar un mayor control de la pelota y, por ende, del juego.

Morales tiene claro el futuro. Cada punto vale, para la tabla anual y para el promedio 2025, debilitado por los 45 puntos de la campaña pasada. “Los puntos importan, más que nada para dejar a Gimnasia bien representado. Hay que sumar, para la tabla anual, para los promedios, pero más que nada para ganar en confianza y empezar a pulir la idea de juego que tenemos, que creo que es el tercer partido (a pesar de que River nos ganó con su jerarquía) que jugamos bien. No es lo mismo el mal juego que tuvimos en algunos partidos que perdimos que la imagen actual, que es la que queremos”, sentenció. Hoy la búsqueda tripera pasa también por un mejor juego.

