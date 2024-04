VIDEO Y FOTOS. EL DIA en Córdoba: Así se vive la previa de Estudiantes vs Boca

EL DIA está presente en Córdoba donde esta noche jugarán Estudiantes vs Boca por el pase a la final de la Copa de la Liga. Este martes se vive la previa a pleno en la puerta del hotel Quinto Centenario donde se hospeda el plantel del Pincha y donde son varios los hinchas que desde anoche le hacen el aguante a los jugadores.

La delegación albirroja llegó anoche a las tierras cordobesas y tuvo un gran recibimiento. En cuanto al equipo que saldrá a las 20 al estadio mundialista aún hay dudas, por lo que el DT Eduardo Domínguez no confirmó el once inicial. Según se pudo saber., Federico Fernández no está al 100% por lo que será Luciano Lolo el que juegue junto a Zaid Romero en la zaga central. El que está en duda es el colombiano Edwuin Cetré, que iría al banco.

Mientras que es casi una fija que jueguen Enzo Pérez, Guido Carrillo y Fernando Zuqui, no así José Sosa ni Javier Correa. Lo cierto es que como es habitual, instantes antes del comienzo de la semifinal será el entrenador el que de a conocer la formación albirroja que enfrentará al Xeneize.

La palabra de los hinchas de Estudiantes

Eran varios los hinchas de Estudiantes que esta mañana se acercaron a saludar a los jugadores y en un video que transmitió en vivo EL DIA pudieron dar cuenta de cómo viven la previa. Alejandro llegó desde Salta capital junto a su hijo Tobías, de 13 años, quien portando con orgullo la camiseta firmada por los actuales jugadores, contó: "Tengo un amigo que también es hincha de Estudiantes, somos muy fanáticos los dos".

En tanto que Abril llegó desde La Plata a Córdoba "en micro. Fue un viaje tranquilo, lindo y familiero". Además sostuvo que "llegamos a las 9 de la mañana y ahora estamos paseando". Respecto a las sensaciones de cara al partido dijo: "Es difícil pero tenemos confianza en el equipo y en Eduardo (Domínguez)".

Mientras que Tobías, oriundo de La Tablada, también dijo presente y contó su historia: "El abuelo de mi papá jugó en la Primera de Estudiantes. De apellido Vera, por eso toda la familia se hizo del Pincha. Se fue pasando de generación en generación". Sobre el choque con Boca manifestó: "El rival es difícil. Encima manejaron todo ellos así que va a estar difícil. Tenemos mucha bronca porque eligieron día, hora, lugar y las entradas. Todo en contra pero siempre fue así".

Cabe destacar que la concentración de los hinchas albirrojos será en el estacionamiento de la cabecera Artime, la que ocupará la parcialidad Pincha. Para los que lleguen más temprano se habilitó un predio con comidas y bebidas ubicado cerca del Kempes: Complejo Chateau (Av. Del Piamonte 6225), a diez cuadras del estadio.

El viaje del plantel del Pincha

Como se informó, anoche llegó el plantel de Estudiantes. Sólo Javier Altamirano no pudo viajar junto a sus compañeros. Está en pleno tratamiento por su trombosis cerebral y se le recomendó no viajar vía aérea. Por eso había estado en la semana en el estadio UNO para los entrenamientos del plantel profesional.

Junto a los jugadores de Eduardo Domínguez lo hicieron familiares, dirigentes como los vices Martín Gorostegui, Pascual Caiella y Cristian Spagnolo. Además en esta oportunidad se sumaron varios de los nuevos que integran la flamante Comisión Directiva. Pero también acompañaron otros de viejas gestiones como Juan Prates.

En Córdoba fueron recibidos por hinchas de la filial Chiquito Bossio y algunos de zonas cercanas que ya están en la provincia mediterránea para el partido de esta noche. Hubo muchos plausos y apoyo total al plantel que agradeció con fotos y firmas de camisetas.

A diferencia del otro hotel donde concentró el Pincha en sus viajes anteriores, este queda más cerca de centro y tiene una accesibilidad mayor para los que tengan intenciones. Por eso hoy se implementará un sistema riguroso de seguridad para resguardar la intimidad de los jugadores y cuerpo y técnico.