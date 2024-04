Jugadas declaraciones de Beto Casella sobre Gran Hermano: fuerte teoría del reality para esta temporada

Habló Beto Casella. El conductor analizó el reality y fue contundente. Así, en las últimas, Gran Hermano estuvo en la boca de todos.

Entonces, lo cierto es que el reality comenzó a levantar temperatura y las redes sociales no hablaron de otro tema. Luego de la breve participación de Alfa, en la cual Furia se pegó a él y soltó su costado más polémico, muchos aseguraron que esta temporada era una de las más violentas.

Además, la producción del programa en cuestión sumó un montón de recursos que hicieron dudar a los televidentes sobre su veracidad. Se sumaron participantes en el repechaje, golden tickets y entradas sorpresa. Eso llevó a que muchos llamaran al reality como "Gran Armado".

En este cuadro de situación, Carlos Monti opinó desde su programa Entrometidos: “Que el programa, ‘Gran Hermano’ registre los mayores índices de rating de los últimos años, no invalida que permitan cosas que no se deben hacer ¿Por qué? Porque es un programa de televisión, más allá de que sea un reality y que sus participantes tengan libertad. No deja de ser un programa de tv y les cabe todas las de la ley", dijo Monti.

En medio de este análisis, Beto Casella comentó: "¡Es televisión chicos! ‘La televisión es una picadora de carne’, diría Pablito Ruiz. Es la polémica de todos los realities, todos tienen un guion, una producción y una rutina, Pasó en ‘Masterchef’, pasó en ‘El Hotel de los Famosos’, pasa en ‘Gran Hermano’ como es televisión, hay una línea que se tiene que adecuar al programa", señaló Casella.

Y por último, expresó: "Nosotros tomamos el modelo holandés que se esparció por todo el mundo. Después cada país tiene el ‘Gran Hermano’ que se merece. En un país donde se transgreden las leyes, donde los políticos son lo que son, tenemos el reality que nos representa", dejó en claro Beto Casella y se abrió la polémica.