La magia de Star Wars desembarca en La Plata

En el marco de la celebración mundial del Día de Star Wars, este domingo 12 de mayo, La Plata será uno de los escenarios en los que se desarrollará un evento homenaje a la histórica saga cinematográfica. Uno de sus organizadores dialogó con Diario EL DIA y anticipó las principales actividades de la jornada.

"Es el primer tributo a Star Wars en La Plata, estamos muy contentos y un poquito nerviosos también. Los 4 de mayo se festeja en todo el mundo el Día de Star Wars, siempre nos pasa que todo está en Capital, se hacen cosas hermosas, pero queríamos traer un poquito de eso y ver si funciona", explicó Luciano a este medio.

Acerca de las actividades del evento, uno de sus organizadores detalló: "Van a encontrar de todo un poco, proyecciones, objetos seleccionados y cosas que no se han visto mucho. El evento es organizado por Crema del Cielo y Matanga geek, entre los dos planificamos este evento y nos unimos para esto".

"Estaremos pasando el primer trailer que salió de Star Wars en 1976, un año antes del estreno, cuando todavía no estaba hecha la música tan emblemática y tiene música clásica, no esta definida y remasterizada por inteligencia artificial y con subtítulos", profundizó, y siguió: "Para los fanáticos, podrán sentirse un Jedi o un Sith depende de que lado de la fuerza estén, se pueden poner un traje y combatir con los chicos de Softcombat, como también poder hacerse un make up de los personajes incluido en el valor de la entrada".