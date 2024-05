Mauro Méndez: “Estoy en un club muy grande”

Mauro Méndez fue uno de los puntos altos del equipo en la victoria de Estudiantes sobre Tigre, en el primer partido de la Liga Profesional. Además de haber anotado el gol de la victoria fue pieza clave en los mejores momentos del equipo. De yapa, el gol anotado lo puso como el jugador con más tantos en el ciclo Eduardo Domínguez, con 15, por encima de Guido Carrillo y Javier Correa.

En diálogo con Minuto 1 de radio Carve, de Uruguay, el delantero se refirió al valor del triunfo. “Fue importante haber empezado el campeonato con un triunfo y que haya tenido la suerte de marcar el gol me pone más feliz todavía”.

“El partido no fue del todo bueno. Sentimos la cantidad de partidos que veníamos jugando. Pero lo importante es que hayamos podido ganar”, continuó luego del 1-0 en Victoria.

“El sueño de mi carrera es jugar en la selección. Me voy a esforzar para conseguirlo”

Ante la consulta sobre qué lugar debería ocupar Estudiantes en la tabla del fútbol argentino, el uruguayo no dudó: “Siempre se habla acá de eso y se discute. La verdad es no sé en qué lugar, pero te puedo decir que es un club muy grande, por todo lo que consiguió, por lo conquistado en el último tipo y por todo lo que le aportó al fútbol argentino”.

También se refirió a su actitud en la final contra Vélez, cuando no le tocó entrar porq ue se acabó el tiempo y se puso muy enojado con el cuarto árbitro. “Me arrepentí en ese mismo momento de la reacción. Lo tengo que cambiar esa manera de ponerme. Me da vergüenza verme así. Les pedí disculpas a mis compañeros y al cuerpo técnico porque también me enojé con ellos. Por suerte me di cuenta que estuve equivocado y les pedí las disculpas del caso”.

“Pero confieso que moría de ganas porque me iba a tocar patear un penal y se estaba definiendo el campeonato”, resaltó y comparó a otro delantero compatriota y sus calenturas cuando no le toca jugar, como Luis Suárez.

Y dijo que Eduardo Domínguez también le pidió disculpas por no haberlo hecho ingresar unos minutos antes. “Nos disculpamos los dos”.

Reveló que en la previa del duelo ante Boca había tenido un momento difícil porque estaba bajoneado por los goles errados ante Barracas Central y lo poco que le estaba jugando. “Estaba enojado conmigo y ante Boca tuve la rebeldía de pedirle el penal a Javi (Correa) para definir la serie”.

Con respecto a qué fue lo que más le costó del fútbol argentino dijo que su dinámica y agresividad. “Además hay jugadores con mucha jerarquía en casi todos los equipos, entre ellos uno que es una gloria de Uruguay (Edison Cavani) al que tuve la suerte de enfrentarlo ya en un par de oportunidades”.

Mauro Méndez lleva anotados 15 goles desde que Domínguez es el entrenador

También confesó que habló con Domínguez en varias oportunidades sobre su paso por el fútbol uruguayo, cuando fue el entrenador de Nacional. “No estuvo mucho tiempo pero cada dos por tres recordamos algunas cosas de allá”.

En el final reconoció que no tuvo novedades con respecto a ser convocado para la selección de su país pero dijo que es el sueño de vida. Bielsa lo tiene en carpeta. Ganas y goles no le faltan.