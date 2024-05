Susana: “Este gobierno está haciendo cosas fantásticas”

Se terminó la vida de vacaciones de Susana que, este año, regresa a la pantalla chica. Ya en el país, preparándose entre lujos para su desembarco con un formato dominical y que tendrá algunas novedades, la diva de los teléfonos opinó sobre algunos temas candentes de la actualidad, por ejemplo, la ola de críticas que Guillermo Francella recibió por decir que apoya al gobierno de Javier Milei.

“Este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas. No me importan, en realidad sí me importan pero no las leo, no quiero entrar ahí”, dijo Susana, y agregó: “¿Qué pasó con Guillermo? Guillermo es uno de los mejores actores argentinos, es lo único que pasó con él. Cada cual que piense lo que le de la gana, para eso estamos en democracia”.

En ese marco, la animadora estrella de Telefé aseguró que “por supuesto que apoyo a este gobierno, está haciendo cosas fantásticas, aunque yo no lo voté”.

También contestó sobre el especial que iba a hacer meses atrás, y que la tendría entrevistando a Milei, y que luego se canceló. “No solo me enfermé (y por eso se canceló), sino que era muy rápido, acababa de asumir, y yo quería ver cómo era su política, y me parece bárbaro”. Así no dudó en asegurar que “seguramente” lo entreviste en su programa pero no quiso adelantar si será su primer invitado: “vamos a ver, no puedo decir nada”.

Entre otros temas espinosos, se refirió al regreso a los medios de Jey Mammón, que el domingo tuvo un paso polémico por la mesa de “Almorzando con Juana”. Al respecto, manifestó: “Me alegro mucho (que vuelva a trabajar), que hable, que salga de esa cosa que le agarró al principio, miedo o vergüenza. Es un chico bárbaro”.

Sobre su esperado regreso a la pantalla chica, dijo que será al término de la Copa América (el último partido es el 14 de julio), que irá los domingos y que habrá cambios pero no quiso adelantar porque “sino me copian”, bromeó.

Sobre su vuelta, reveló que está atravesada por diferentes sensaciones. “Estoy ansiosa y con miedo, falta todavía pero igual (siento nervios). Hace cuatro años que no hago televisión, pensé que hacía dos años... ¡Cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida!”, reflexionó Susana, que negó estar enojada porque compartiría día de programa con Wanda.

“Cómo voy a estar enojada, ni sabía que Wanda iba los domingos (risas)... qué me importa a mí, sé que viene, pero ella va a cocinar. Yo estoy siempre pendiente de cómo está, yo le recomendé al médico. Yo la quiero muchísimo, es un amor”, dejó en claro la actriz.

El fin de semana, Susana se internó en la mansión del Four Seasons en donde un equipo de unas 50 personas trabajó a sol y sombra en las fotos y videos promocionales de su regreso a Telefé. Con varios looks creados por Marcela Amado, la conductora se apropió de la Suite Presidencial, la habitación más lujosa del recinto y que supo cobijar a figuras como Taylor Swift o Dua Lipa.