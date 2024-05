Globant y Mercado Libre buscan empleados: cómo postularse para trabajos remotos y sueldo de un millón de pesos

Las dos grandes compañías argentinas, Globant y Mercado Libre, buscan empleados para trabajos remotos con sueldos de hasta un millón de pesos. Son, en total, más de 630 vacantes a la espera de postulaciones.

Hay puestos full time con modalidad híbrida y remota. Mercado Libre tiene disponible 516 plazas mientras que Globant tiene 120 para quienes quieran ser parte de las empresas.

Cabe destacar que en los dos casos se tratan de empresas con sede a lo largo de todo el país y de Sudamérica. Cuenta con oficinas modernas y apuestan a cumplir objetivos, lo que puede ser un incentivo para quienes buscan su primer empleo.

Globant

Para sumarse a Globant en Argentina hay 33 empleos disponibles, en su gran mayoría para el trabajo remoto. Las vacantes son para TitleMedical Content & Social - Argentina, TitleSenior SAP Functional Analyst - MM y Financial Planning Sr en la modalidad híbrida; Title Senior Visual Designer (Anywhere), Title Senior DevOps Engineer (Anywhere), Title Senior Web UI Developer (Anywhere), Title Senior Java Developer (Anywhere), Title Senior Data Engineers (Anywhere), Title Senior IOS Mobile Developer (Anywhere) y Senior Backend Developer (Anywhere) para empleos remotos.

Cómo postularse

Para sumarse al equipo en Argentina hay que ingresar al link www.career.globant.com/ , filtrar la búsqueda por Argentina y el servidor guiará a los visitantes, donde le detallará requisitos y tareas para luego dar la opción “Apply now”.

Vale aclarar que los interesados deberán registrarse en la página, completar datos personales y podrán subir su curriculum vitae. La otra alternativa es buscar Globant en LinkedIn y cargar la experiencia laboral allí.

Sueldos en Globant

La empresa de software llegó, según la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), a remunerar a sus empleados en enero pasado con haberes de $1.200.000. Esto se refleja en un “aumento del 129% en el semestre y 246% en el último año”. En tanto, para un Senior Project Manager el sueldo puede rondar los $390.000 y para un Senior Business Analyst $468.000.

Mercado Libre

La empresa de venta y compra de artículos online busca Data Engineer Senior Analyst (CABA), Especialista de Planeamiento - Customer Experience (CABA), Ejecutivo Comercial Senior - Marketplace VIS (Córdoba), Ingeniero / Ingeniera de Ciberseguridad - IT (CABA), Analista de Datos - Prevención de Lavado de Activos (CABA), Analista de Transporte Turno Noche - Mercado Envíos (Neuquén) para trabajos híbridos; y Analista de Planificación de Negocio - Mercado Envíos, Analista de Planeamiento - Mercado Envíos para empleos remotos.

Cómo postularse

Quienes estén interesados deben ingresar a la página oficial de Mercado Libre, ubicar “Ver oportunidades” para el que desean postularse y darle click a “Aplicar ahora”. Allí, el sistema requerirá de datos personales y el CV a adjuntar. También se puede buscar a la empresa por LinkedIn para acceder a las oportunidades laborales en esta plataforma.

Sueldos en Mercado Libre

Desde UTCyDRA (Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina) se acordaron ingresos promedios de $1.300.000 en la última paritaria.

Para quienes buscan una vacante en IT, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires el sueldo promedio es de $578.685. A nivel nacional, el promedio es de $508.991.