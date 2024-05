Profeta en su tierra: Charles Leclerc ganó por primera vez el Gran Premio de Mónaco

Charles Leclerc ya es profeta en su tierra. El piloto de Ferrari ganó por primera vez el Gran Premio de Mónaco tras liderar de principio a fin, capitalizando el domingo una bandera en la primera vuelta.

Leclerc se acreditó su primera victoria en casi dos años luego de limitarse a administrar la carrera en un circuito callejero en el que es muy difícil realizar adelantamientos.

El monegasco se apoderó de la pole por tercera vez en cuatro años, pero nunca había logrado subir al podio en su casa. Su primera victoria desde Austria en julio de 2022 le dejó con un total de seis, todas con Ferrari.

"No tengo palabras para explicarlo", dijo Leclerc, de 26 años. "Es una carrera tan difícil. Haber empezado en pole dos veces y no haberlo conseguido hace que sea más especial. Es el Gran Premio que me hizo soñar con ser piloto".

La últimas 15 vueltas fueron las más difícil al entender cuán importante era el significado de ganar. "Estaba pensando en mi papá", indicó Leclerc sobre su fallecido padre. "Era nuestro sueño verme correr y ganar aquí, así que es increíble", recordó.

Max Verstappen, el líder del campeonato que busca un cuarto título seguido en la F1, vio su ventaja acortada a 31 puntos sobre el segundo Leclerc — 169-138 — tras ocho carreras en el calendario. Verstappen largó y acabó sexto con Red Bull, cuyo otro piloto Sergio Pérez abandonó tras un fuerte choque en la primera vuelta.

El choque también dejó fuera a Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg, ambos de Haas. La carrera estuvo interrumpida con una bandera roja durante 40 minutos. Ninguno de los pilotos resultó lastimado.

Todo se desencadenó cuando la rueda delantera derecha del monoplaza de Pérez fue tocada por la rueda izquierda del Haas de Magnussen, quien perseguía al mexicano. Pérez se estrelló contra las barreras.

El choque dejó el monoplaza de Pérez partido casi por la mitad y también dejó fuera a Hulkenberg, quien venía venía atrás. Los tres pilotos caminaron de vuelta a los talleres de sus equipos.

La carrera fue detenida tras sacarse la bandera roja para retirar los tres monoplazas accidentados y limpiar los escombros de la pista. Pérez fue acompañado por dos de los comisarios.

Pérez se expresó incrédulo con la maniobra de ataque de Magnussen. "Es un poco frustrante, porque creo que era demasiado innecesario en estos momentos", señaló el mexicano. "Había que tomarse las cosas con calma en estos momentos".

No fue el único incidente en la primera vuelta. Los dos Alpines también se tocaron cerca del túnel. La nariz del monoplaza de Esteban Ocon provocó que su compañero Pierre Gasly, quien se elevó por el aire.

La Federación Internacional de Automovilismo ordenó una nueva salida a las 3:44 de la tarde, hora local, con Leclerc en la pole por delante de Oscar Piastri (McLaren) y Carlos Sainz Jr. (Ferrari), quien había sufrido un pinchazo instantes después de la largada. Sainz intentaba adelantar a Piastri cerca de la curva del Casino.

La carrera se reanudó con la tercera de las 79 vueltas, y los pilotos lo hicieron con cautela. Leclerc finalizó con una ventaja de ocho segundos sobre Piastri y de nueve por delante de Sainz. "Esta noche será una gran noche", vociferó Leclerc en la radio del equipo.

Lando Norris (McLaren) entró cuarto, mientras que George Russell (Mercedes) contuvo a Verstappen para quedar quinto.

Lewis Hamilton (Mercedes) llegó séptimo, con Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Alex Albon (Williams) y Pierre Gasly (Alpine) completando los diez primeros. Fue el mismo orden de la parrilla de salida.