Por qué el Papa Francisco le pidió la renuncia al Arzobispo de La Plata Gabriel Mestre: "Me duele..."

No dejó de ser llamativa y sorpresiva la salida del ahora ex Arzobispo de La Plata Gabriel Mestre. El propio religioso, que había asumido hace menos de un año en lugar de Víctor Manuel "Tucho" Fernández, reconoció en una carta abierta que fue el propio Papa Francisco el que le pidió la renuncia, que finalmente fue aceptada.

Tal como informó eldia.com, este lunes el Vaticano, en su Boletín Oficial, confirmó la noticia: "El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la arquidiócesis metropolitana de La Plata (Argentina), presentada por Su Excelencia Reverendísima monseñor Gabriel Antonio Mestre". Claro que no brindó mayores explicaciones sobre por qué dejaba el cargo en nuestra ciudad que había asumido a fines de julio de 2023.

En la misiva que hizo pública Mestre fue claro: “Días atrás, la Santa Sede me convocó a Roma a dialogar sobre algunos aspectos de la diócesis de Mar del Plata luego de mi traslado a la Arquidiócesis de Mar del Plata al ser designado arzobispo metropolitano por el papa Francisco”. Y explicó: “En la Ciudad Eterna, después de confrontar algunas percepciones distintas con lo acontecido en la diócesis de Mar del Plata desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, el papa Francisco me pidió la renuncia a la sede platense”.

De ahí se desprende que los motivos del pedido del alejamiento de la diócesis platense está relacionado a su accionar cuando era arzobispo de Mar del Plata. Para entender un poco mejor la situación, vale aclarar que la diócesis de la ciudad balnearia ha vivido varias renuncias en los últimos meses. Primero la de Monseñor José María Baliña, designado al frente de obispado, y luego de la su sucesor en el cargo, Monseñor Gustavo Larrázabal, además del sorpresivo traslado del padre Luis Albóniga a la Diócesis de Jujuy. Sería esta situación la que podría ser clave para entender la decisión tomada este lunes por la Santa Sede.

Es preciso mencionar que según el ordenamiento jurídico del Derecho Canónico, los obispos presentan su dimisión al Pontífice cuando cumplen 75 años, veinte más de los que tiene ahora Mestre ya que actualmente tiene 55 años.

La carta de Mestre: "He sido muy feliz"

Gabriel Mestre publicó una carta pública para despedirse de los fieles platenses, pero en ella dejó los detalles de su alejamiento. "Hoy dejo de ser el pastor de ustedes. Quiero decirles que he sido muy feliz estos ocho meses y medio y por eso se los agradezco de corazón. He disfrutado de cada encuentro con los laicos y laicas de todas las edades, con los consagrados y consagradas, con los seminaristas, diáconos, presbíteros y obispos auxiliares. ¡Gracias por hacerme sentir en casa! ¡Gracias por los gestos de delicadeza y amabilidad en cada una de las visitas! ¡Gracias por invitarme a ser parte de sus vidas! Realmente pude experimentar la diversidad y profundidad de la fe en Dios de muchos de ustedes, fe comprometida que me edificó y enriqueció más de una vez", comenzó diciendo.

Luego aseguró que "me duele partir, me duele dejarlos como pastor de esta Iglesia Particular que peregrina en La Plata, pero estoy seguro de que Dios tiene planes mucho mejores que hoy no puedo terminar de descifrar. ¡Confío en el Señor porque Cristo es nuestra paz (Ef 2,14)! Los llevaré siempre en mi corazón, rezaré por ustedes y los confío a la protección de la Bienaventurada Virgen María y la intercesión de la Beata Ludovica y el Beato Eduardo Pironio, para que puedan preparar esta nueva etapa en la espera del nuevo pastor que el Señor les regalará a través del querido Papa Francisco".

Para cerrar escribió: "Los abrazo fuerte en Jesús el Buen Pastor, con el afecto y el cariño de siempre".

Mestre nació en Mar del Plata y fue ordenado sacerdote el 16 de mayo de 1997 por monseñor José María Arancedo, entonces obispo de La Feliz. Fue elegido obispo de esa ciudad el 18 de julio de 2017 por el Papa Francisco; y ordenado obispo el 26 de agosto de 2017 en la catedral De los Santos Pedro y Cecilia de Mar del Plata por Mons. Antonio Marino, obispo emérito de la diócesis (coconsagrantes Mons. José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz, y Mons. Juan Alberto Puiggari, arzobispo de Paraná).

Más tarde, el 28 de julio de 2023, el Papa Francisco lo nombró arzobispo de La Plata. Además, en la Conferencia Episcopal Argentina es presidente de la comisión de Catequesis, Animación y Pastoral Bíblica.