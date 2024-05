Sonríe Boca: Cavani anunció su retiro de la selección uruguaya y estará enfocado en el repechaje

Edinson Cavani sorprendió a todos y anunció su retiro de la selección uruguaya, a días del comienzo de la Copa América. El delantero de 37 años confirmó su decisión a través de un comunicado, por lo que para Boca es una buena noticia de cara al repechaje por la Copa Sudamericana.

“Mi querida Celeste: sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras pero de sentimientos profundos”, comenzó el escrito del futbolista.

Y continuó: “Fueron sin dudas muchos años preciosos. Tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo donde me toca estar. Hoy quiero dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a a la cancha con esta hermosa camiseta. Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!”.

Cabe destacar que Cavani no formó parte del ciclo Bielsa en Uruguay, ya que no fue prioridad para el entrenador. Sin embargo, fue incluido en la lista preliminar para la Copa América.

De esta forma, el experimentado uruguayo estará al 100 % para el Xeneize y hará la pretemporada completa, de cara a lo que será el comienzo del segundo semestre, donde en principio estará el repechaje de octavos de la Copa Sudamericana, que se disputará en la segunda quincena de julio.

Los encuentros de ida se desarrollarán en la semana del 17 de julio, mientras que los partidos de revancha se llevarán a cabo si-ete días más tarde.

ZENÓN, CONVOCADO

El gran dolor de cabeza que tendrá Diego Martínez para la fase de repechaje de la Sudamericana serán las posibles convocatorias de futbolistas para los Juegos Olímpicos. Leandro Brey, Cristian Medina y Equi Fernández están casi confirmados, mientras que otro que tiene grandes posibilidades es Kevin Zenón. Una de las figuras del Xeneize fue convocado por Javier Mascherano para los amistosos de la Sub 23, pero aún resta saber si irá al certamen olímpico.

De confirmarse estos hechos, será clave el mercado de pases que realice Boca, ya que el DT podría perder la columna vertebral del equipo. Aún resta saber el rival del Xeneize, porque quedan pendientes encuentros por la Libertadores y la Sudamericana que determinarán los cruces entre los mejores segundos de la Sudamericana y los mejores terceros de la Libertadores.

PIENSA EN EL CALAMAR

El Xeneize no paró y ayer por la tarde entrenó en el predio de Ezeiza, de cara al duelo ante Platense el próximo domingo a las 14:30 por la Liga Profesional. La idea del entrenador sería realizar una sola variante en el once: el regreso de Miguel Merentiel, tras su cuadro gripal, en lugar de Lucas Janson.

Por su parte, habrá que ver la evolución de Luis Advíncula, quien se recuperó de un desgarro en tiempo récord. Será probado en la prácticas de hoy y mañana, para ver si puede estar desde el comienzo en Vicente López. Caso contrario, seguirá Marcelo Saracchi.

Después serían los mismos que golearon a Nacional de Potosí. Ayer hubo trabajos regenerativos para los que jugaron desde el arranque en La Bombonera y hoy habría práctica de fútbol.

De no mediar inconvenientes, el equipo sería: Sergio Romero; Marcelo Saracchi o Lucas Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Tras el encuentro ante el Calamar y antes del receso, el Xeneize recibirá a Vélez por la quinta fecha del torneo, el viernes 14 de junio a las 21 en La Bombonera.

HAY FECHA POR COPA ARGENTINA

Finalmente, la organización de la Copa Argentina confirmó que Boca jugará con Almirante Brown por los 16avos de final el próximo miércoles 19 de junio en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Aún resta saber el horario, que podría ser a las 21 y este partido marcará el último del semestre para el Xeneize antes del receso por la Copa América. El ganador chocará ante Talleres o Colón en octavos de final.

Boca jugará con Almirante Brown por la Copa Aregtina el próximo 19 de junio en Mendoza