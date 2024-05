Piden la renuncia del ministro español Puente

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó ayer que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, debería pedir la renuncia de Óscar Puente, el integrante del gabinete español que agravió al mandatario argentino, Javier Milei.

“No quiero meterme dentro del gobierno español pero, si yo fuera el presidente, le pediría la renuncia”, sostuvo Francos en declaraciones radiales luego de que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España acusó a Milei de “ingerir sustancias”.

En esa línea, el funcionario nacional manifestó: “Me parece indignante. Escuché esa especie de stand up que hizo este señor y me parece un irresponsable, no puede exponer al gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por sus descendientes, por la ayuda que ha prestado la Argentina”.

“Acá hay montones de empresas españolas que han invertido. ¿Cómo puede ser que un personaje de esta calidad integre un gabinete, haga una declaración de esas características y no pase nada?”, se preguntó Francos.

En tanto, actual secretario de Turismo y Deportes de la Nación y ex embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, también salió en defensa del Presidente y rechazó las declaraciones de Puente.

“Expreso mi más enérgico rechazo a las indignantes declaraciones realizadas por el ministro Óscar Puente del Gobierno de Pedro Sánchez, en referencia a nuestro presidente @JMilei. Es evidente que no comprende la personalidad, el inquebrantable coraje y la pasión con la que Milei trabaja para sacar adelante a nuestro país”, expresó Scioli a través de un mensaje en redes sociales.

Apoyo a Milei del Presidente del PP

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP) en España, reclamó la dimisión o el cese del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por sus declaraciones sobre el presidente de Argentina, Javier Milei. “Presumen de relevancia internacional y acaban de crear una crisis política con un país hermano como es Argentina. Piden que no se les insulte y ellos insultan a todo el mundo”, dijo Feijóo, en un mitin celebrado en Badalona ayer. “Hoy el señor Puente debería dimitir o ser cesado, pero no va a ocurrir porque Puente y Sánchez disfrutan del lodazal en el que intentan meter a España”.

“No paran de insultar, a cualquiera que sea necesario para conseguir sus intereses”, criticó Feijóo durante el acto central del PP de Cataluña ante las elecciones autonómicas.