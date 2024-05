Fiesta roja y blanca: los campeones coparon Santiago del Estero

mcabrera@eldia.com

ENVIADO ESPECIAL

“Desde La Plata salió el nuevo campeón…”, gritaban los hinchas de Estudiantes en las dos tribunas disponibles, en las cuales más de 13 mil personas deliraron con este nuevo título, el 13 para el Club y el 16 para los estadistas. El viaje valió la pena y el orgullo no entró en los 150 micro y en todos los centenares de autos y camionetas, que en la madrugada y hoy emprendieron el regreso triunfal a La Plata.

Claramente la capacidad estuvo superada. Si bien el medidor indicaba 30 mil personas, ingresaron muchos más de ambos lados. Tranquilamente cada sector, que estuvo dividido en partes iguales, contó con más de 17 mil. ¿Por que? Porque en las plateas había hasta dos personas por sitio y por eso vivieron el partido parados, sin poder encontrar un lugar para sentarse.

El público de Estudiantes desató toda la euforia en una de las cabeceras del estadio Madre de Ciudades. y después de la consagración por penales, dieron rienda suelta / EL DIA

Lo mismo en la popular, que también tuvo sus butacas como una platea, pero hasta dos y tres personas por espacio, con gente arriba en los salidas y sin pasillos disponibles.

La convivencia en la previa fue excelente. Los hinchas de ambos clubes viajaron juntos en colectivos y aviones, también se cruzaron en las estaciones de servicio de las rutas y hasta cenaron la noche del sábado en Santiago o Termas. Pero en la cancha todo cambió. “El que no salta es un violín…”, de un lado. “El que no salta es un inglés”, del otro. Equipo chico, te fuiste a la B, no llenan la tribuna… Las mismas chicanas de siempre de un lado y otro, sin amistad ni buena onda. Fútbol argentino al ciento por ciento.

El aliento en la previa del encuentro fue constante. Todos cantaron sin descanso. El Pincha se hizo sentir / EL DIA

Historias hubieron muchas y de todo tipo. Desde Pato, que llegó a dedo desde La Plata con una gran mochila y mucho cansancio, hasta los que viajaron el mismo día del partido unas horas antes desde Aeroparque en los muchos viajes chárter que partieron desde Buenos Aires, entre ellos los de Modo Vuela, la única empresa platense que pudo colarse entre los aviones de Vélez que con días de anticipación pudieron conseguir los cupos permitidos.

Los pibes de City Bell, Adrián, Lucas y Maxi viajaron en un motorhome y luego de descansar dos días en los lugares que desearon, arribaron hasta el predio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en una jornada templada a fresca teniendo en cuenta el calor que se vive en esta zona.

Ninguno de ellos quiso perderse el partido en el Madre de Ciudades / EL DIA

Pachi de Tilcara llegó en auto con los de la filial Jonatan Schunke y prometió que si su equipo ganaba el martes de la semana próxima el bar que tiene en esa ciudad, El Chiringuito, invitaba a los que llevaran camisetas rojas y blancas. Si era derrota también invitaba, pero a los que habían ido a la cancha.

Los colectivos, casi 150 que salieron desde La Plata entre la madrugada y tarde del sábado llegaron con tiempo. No muy temprano pero sí como para poder ingresar al estadio con el tiempo suficiente como para ir al baño o comer algo si era necesario.

Llegaron desde la plata con mucho fervor y entusiasmo / EL DIA

Alguna de las banderas que se desplegaron por el sector albirrojo fueron: “Merlo”, “Donde estés”, “Monasterio”, “La Bilardo”, “16 de octubre”, “Agrupación Claudio Gugnali”, “23 y 68”, “Villa Elvira”, “Berisso”, “Tolosa”, “Los Leales”, “Villa Elisa”, “17 y 38”, “La Loma”, “Gonnet”, “Los Hornos”, “Catamarca”, “San Nicolás”, “Filial Punta Indio”, “Ensenada”, “Que más por este amor”, “Chapa está”, “Los Salvioli”, “Punta Lara”, “Berazategui”, “Pinamar”, “Basso “, “Zona Norte”, “Caballito” y muchas pero muchas más.

La banda de Luisito no se quiso perder la final de Estudiantes en Santiago del Estero

Cuando los jugadores de Vélez volvieron a los vestuarios luego de la entrada en calor, los hinchas de Estudiantes saludaron mucho al ayudante de campo Leandro Desábato, Matías Pellegrini y al defensor Leonardo Jara, exjugadores e hinchas de Estudiantes. Seguramente para ellos tres haya sido un partido muy incómodo.

Recién llegados a Santiago para darle un fuerte apoyo al Pincha / EL DIA

TAPARON LOS INSULTOS A CHIQUI TAPIA

A la hora de la premiación el volumen del estadio sonó bien fuerte para que no se pudiesen escuchar los hinchas. Primero llamó la atención hasta que luego todos se dieron cuenta que era para que no se escuchen en la tele los insultos a Claudio Tapia, el presidente de la AFA.

Parte de los más de 140 hinchas que viajaron con Modo Vuela / EL DIA