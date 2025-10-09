Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Política y Economía

VIDEO. Del Caño: "No pueden hacerse los sorprendidos con Espert"

9 de Octubre de 2025 | 16:00

Escuchar esta nota

El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda – Unidad, Nicolás del Caño, visitó la redacción de El Día en el marco de la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, y habló sobre la campaña, la crisis económica y los recientes escándalos políticos que sacuden a otras fuerzas.

“Estamos a pocos días de las elecciones y venimos con una campaña muy intensa. Hacemos actos, recorridas y acompañamos cada una de las peleas del pueblo trabajador: los despidos, la lucha de los jubilados, del colectivo de discapacidad, del Garrahan, de las universidades públicas. La izquierda es la única fuerza que estuvo en todas esas luchas y que también llevó esa agenda al Congreso”, aseguró.

Del Caño apuntó contra el oficialismo por la falta de acompañamiento en votaciones clave: “Estamos en una elección legislativa, y hay que mirar qué vota cada diputado. En el caso del veto de Milei al aumento jubilatorio, hasta diputados de Unión por la Patria se ausentaron. Eso fue decisivo para que no se pudiera revertir”.

“Hoy hay que pensar quién garantiza enfrentar los planes de ajuste, los recortes a la educación, a la salud y a los jubilados. No sólo en el Congreso, sino también en las calles”, enfatizó.

Sobre los resultados en territorio bonaerense, destacó el desempeño del FIT-U: “En La Plata fuimos la tercera fuerza, con Alvana Simoni y Laura Cano encabezando la lista. En la tercera sección renovamos dos bancas en la Legislatura y también fuimos tercera fuerza en la primera sección. Eso sienta un piso muy importante para lo que viene”, dijo.

Consultado por la situación económica, Del Caño fue categórico: “Planteamos el desconocimiento soberano de la deuda. No puede ser que los especuladores amigos de Caputo sean prioridad. En julio se destinaron cuatro veces más recursos al pago de deuda que a los jubilados. Es inmoral”.

LE PUEDE INTERESAR

Dólar blue y dólar hoy: en el cierre, el billete cayó los $1.450 tras la escalada

LE PUEDE INTERESAR

Junín: ayer se reunió la Comisión de Seguimiento de Caminos Rurales

También propuso medidas concretas para combatir la desocupación y el deterioro salarial: reducción de la jornada laboral a seis horas para repartir el trabajo, aumento del salario mínimo a la canasta familiar, prohibición de despidos y un plan de viviendas que genere empleo.

El dirigente de izquierda se refirió al caso que involucra a José Luis Espert y presuntos vínculos con financiamiento narco: “Nosotros lo denunciamos en 2021, cuando debatimos públicamente. Le dijimos que tenía que explicar por qué lo financiaba el narco. En ese momento lo negó, y mirá dónde estamos hoy. No pueden hacerse los sorprendidos”.

Además, cuestionó el gasto que implicaría reimprimir boletas por el reemplazo de Espert en la lista libertaria: “Pretenden gastar 15 mil millones de pesos en boletas por un escándalo de una sola fuerza. Es absurdo e inviable por los plazos. Es plata que podría destinarse a los jubilados o la discapacidad”, advirtió.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables

Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud

Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela

Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
+ Leidas

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense

Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media

Cambiaron los horarios de Gimnasia - Talleres y Belgrano - Estudiantes: ¿por qué y a qué hora jugarán?

Murió Miguel Ángel Russo: eterno en Estudiantes y en el mundo del fútbol

Verón inaugura la Universidad del Deporte

Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir

Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
Últimas noticias de Política y Economía

Concluyó la primera edición del Festival de Jazz de San Nicolás

Swap de monedas: claves para entender el nuevo "rescate financiero" de EE.UU a Argentina

"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert

Siete ofertas para la licitación de rutas nacionales que incluye a Tandil
Deportes
Un hincha de Estudiantes le envió una carta documento al Chiqui Tapia y le exigió los audios del VAR contra Barracas
Estudiantes y una nueva baja en el equipo a días del partido ante Belgrano y del clásico
Un cura, rezo grupal y despedida: Belloso reveló el momento del fallecimiento de Russo
Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque
Policiales
Tensión en La Plata: rescataron a un bebé que quedó encerrado dentro de un auto
Una motociclista perdió el control y sufrió un accidente en La Plata: sufrió múltiples heridas y se encuentra grave
Solicitaron la captura internacional para un tío del "Pequeño J" y para "El Loco David"
Atada, quemada con agua hirviendo y ensangrentada: brutal ataque a una jubilada en La Plata
VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia
Espectáculos
VIDEO. "Lo primero que pensé fue ver a mis hijas": Tiago Medina tras recibir el alta médica
¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"
¿Son novios o no son novios? Qué dijo Nico Vázquez de su vínculo con Dai Fernández, compañera de "Rocky"
Duro comentario de Mario Pergolini sobre Fede Bal por sus infinitos romances
Daniela Christiansson dijo lo suyo: confesó todas las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina
Información General
Envejecer con salud: el desafío de vivir más y mejor
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Los Nobel de Química: transformaron el aire en agua
¿Quién podría ganar el Nobel de la Paz? ¿Y Trump?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla