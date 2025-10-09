VIDEO. Del Caño: "No pueden hacerse los sorprendidos con Espert"

Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
Estudiantes vs Gimnasia, en UNO: confirmaron día y horario para el clásico platense
"Secuestraron el celular": tras varias horas de requisa, terminó el allanamiento en la casa de Espert
Swap de monedas: claves para entender el nuevo "rescate financiero" de EE.UU a Argentina
Tensión en La Plata: rescataron a un bebé que quedó encerrado dentro de un auto
Estudiantes y una nueva baja en el equipo a días del partido ante Belgrano y del clásico
Gimnasia suma a un Barros Schelotto en Primera para recibir a Talleres en el Bosque
Atada, quemada con agua hirviendo y ensangrentada: brutal ataque a una jubilada en La Plata
VIDEO. Russo, profeta en su tierra: "Luchá, con amor se cura todo", el aliento un histórico colaborador de Estudiantes que lo llevó en andas
Un hincha de Estudiantes le envió una carta documento al Chiqui Tapia y le exigió los audios del VAR contra Barracas
Una motociclista perdió el control y sufrió un accidente en La Plata: sufrió múltiples heridas y se encuentra grave
Tránsito intenso en la Autopista La Plata y la Ruta 2 en el comienzo del finde largo
VIDEO. "Lo primero que pensé fue ver a mis hijas": Tiago Medina tras recibir el alta médica
VIDEO | Imágenes sensibles.- Así fue el choque que se cobró la vida de un motociclista que viajaba con su familia
Un cura, rezo grupal y despedida: Belloso reveló el momento del fallecimiento de Russo
VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo
EN VIVO.- ¡Hasta siempre Miguel! Camisetas de Boca y Estudiantes en la despedida a Russo
¿Por envidia? Yanina Latorre despotricó contra Sofi Martínez: "No sé que le ven" y "está inflada"
¿Son novios o no son novios? Qué dijo Nico Vázquez de su vínculo con Dai Fernández, compañera de "Rocky"
Cambiaron los horarios de Gimnasia - Talleres y Belgrano - Estudiantes: ¿por qué y a qué hora jugarán?
Solicitaron la captura internacional para un tío del "Pequeño J" y para "El Loco David"
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
VIDEO. Los estudiantes le ponen color a la Semana de la Salud Bucal en las calles de La Plata
VIDEO. Una invasión de abejas mete miedo en un barrio de La Plata
Primera División argentina: Lanús y su ambición de conquistar la Segunda Fase del Grupo B
Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata este viernes feriado
Desalojo del Club Gonnet: masiva reunión con los socios y más de 5 mil firmas de apoyo
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
La Libertad Avanza apeló y ahora la Cámara Electoral debe resolver qué posición ocupará Santilli en la lista
¿El fin de la guerra en Gaza? Confirman el acuerdo de paz entre Hamas e Israel por el alto el fuego
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda – Unidad, Nicolás del Caño, visitó la redacción de El Día en el marco de la recta final hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre, y habló sobre la campaña, la crisis económica y los recientes escándalos políticos que sacuden a otras fuerzas.
“Estamos a pocos días de las elecciones y venimos con una campaña muy intensa. Hacemos actos, recorridas y acompañamos cada una de las peleas del pueblo trabajador: los despidos, la lucha de los jubilados, del colectivo de discapacidad, del Garrahan, de las universidades públicas. La izquierda es la única fuerza que estuvo en todas esas luchas y que también llevó esa agenda al Congreso”, aseguró.
Del Caño apuntó contra el oficialismo por la falta de acompañamiento en votaciones clave: “Estamos en una elección legislativa, y hay que mirar qué vota cada diputado. En el caso del veto de Milei al aumento jubilatorio, hasta diputados de Unión por la Patria se ausentaron. Eso fue decisivo para que no se pudiera revertir”.
“Hoy hay que pensar quién garantiza enfrentar los planes de ajuste, los recortes a la educación, a la salud y a los jubilados. No sólo en el Congreso, sino también en las calles”, enfatizó.
Sobre los resultados en territorio bonaerense, destacó el desempeño del FIT-U: “En La Plata fuimos la tercera fuerza, con Alvana Simoni y Laura Cano encabezando la lista. En la tercera sección renovamos dos bancas en la Legislatura y también fuimos tercera fuerza en la primera sección. Eso sienta un piso muy importante para lo que viene”, dijo.
Consultado por la situación económica, Del Caño fue categórico: “Planteamos el desconocimiento soberano de la deuda. No puede ser que los especuladores amigos de Caputo sean prioridad. En julio se destinaron cuatro veces más recursos al pago de deuda que a los jubilados. Es inmoral”.
LE PUEDE INTERESAR
Dólar blue y dólar hoy: en el cierre, el billete cayó los $1.450 tras la escalada
LE PUEDE INTERESAR
Junín: ayer se reunió la Comisión de Seguimiento de Caminos Rurales
También propuso medidas concretas para combatir la desocupación y el deterioro salarial: reducción de la jornada laboral a seis horas para repartir el trabajo, aumento del salario mínimo a la canasta familiar, prohibición de despidos y un plan de viviendas que genere empleo.
El dirigente de izquierda se refirió al caso que involucra a José Luis Espert y presuntos vínculos con financiamiento narco: “Nosotros lo denunciamos en 2021, cuando debatimos públicamente. Le dijimos que tenía que explicar por qué lo financiaba el narco. En ese momento lo negó, y mirá dónde estamos hoy. No pueden hacerse los sorprendidos”.
Además, cuestionó el gasto que implicaría reimprimir boletas por el reemplazo de Espert en la lista libertaria: “Pretenden gastar 15 mil millones de pesos en boletas por un escándalo de una sola fuerza. Es absurdo e inviable por los plazos. Es plata que podría destinarse a los jubilados o la discapacidad”, advirtió.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí