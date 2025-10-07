Juicio a la Toretto de La Plata: qué se define en la audiencia prevista para el próximo lunes

La audiencia preliminar al juicio oral en el caso por la muerte del motociclista Walter Armand, y por el que está detenida con prisión domiciliaria en su casa de City Bell Felicitas “Toretto” Alvite, fue trasladada por el feriado del 10 de octubre.

Tal como informó EL DIA, la fecha de la audiencia fue modificada y se llevará a cabo el próximo lunes 13 de octubre.

La joven deberá presentarse en los Tribunales bonaerenses, junto con todas las partes, a la jornada previa al juicio oral. Según la resolución por parte de la Justicia, se buscará “analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral”.

En aquella oportunidad también deberá decir presente Valentina Velázquez, amiga de la Toretto y quien está acusada en dicha causa por correr picadas.

Flavio Gliemmo, abogado de la acusada, habló sobre cómo se encuentra cumpliendo la domiciliaria Alvite: “Dentro de todo, está bien”. Cabe destacar que su defendida llega a esta etapa acusada de homicidio simple con dolo eventual, un delito que contempla penas de hasta 25 años de prisión.

El caso, que tuvo gran repercusión pública, ocurrió el 12 de abril de 2024, cuando la Toretto atravesó varios semáforos en rojo a gran velocidad en el cruce de las avenidas 13 y 32, embistiendo a Armand, que falleció poco después. La joven permaneció más de un año detenida antes de obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

Es por eso que la audiencia del 13 de octubre abrirá la posibilidad de que las partes acuerden un juicio abreviado o, en su defecto, que se avance hacia el debate oral, previsto en principio para diciembre de este año.