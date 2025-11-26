Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |La pareja de Ornella Calvete

Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS

Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS

Ornella Calvete

26 de Noviembre de 2025 | 02:09
Edición impresa

Javier Cardini presentó su renuncia en el Ministerio de Economía, luego de que su nombre apareciera en la causa que investiga un supuesto circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cardini era el subsecretario de Gestión Productiva y pareja de Ornella Calvete, quien también era directora de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda. Ambos están implicados en la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi.

Según trascendió de fuentes judiciales, en el operativo que se realizó en el departamento de la pareja -que convive en una de las torres del exclusivo barrio de Puerto Madero- se encontraron 700.000 dólares que Calvete no pudo justificar, además de una suma no determinada de dinero en otras monedas.

Los nombres de la pareja aparecieron en las escuchas que instruyó el fiscal Picardi y que ordenó el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que se inició tras la filtración de los audios que tenían al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, como protagonista principal.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados con cargos en organismos estatales.

Tras los procedimientos, además del dinero en efectivo, se encontraron documentos y dispositivos electrónicos, situación que alimentó la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.

LE PUEDE INTERESAR

Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén

LE PUEDE INTERESAR

Sileoni dijo que su salida “fue hablada con el gobernador”

Según reconstruyeron los investigadores, Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el pasado 12 de septiembre.

Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un valor económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

“No quiero acusar a un perejil", dijo el cuñado de la psiquiatra asesinada en City Bell

En fotos | La Plata y un sábado a todo ritmo en el cierre de la Semana de la Música que tuvo miles de asistentes

Radiografía del trabajo de plataformas en La Plata: los más de 400 pedidos al mes y enfrentar la inseguridad

Toviggino redobla su furia contra Estudiantes y Verón: "Qué 2026 nos espera" y "boina multicolor"

Ducatenzeiler internado : "Los voy a matar", el video desesperante y qué se sabe de su salud

 ¿Estás buscando trabajo en La Plata? GRATIS, mirá los empleos de esta semana publicados en EL DIA
+ Leidas

El COU, trabado en comisión por falta de acuerdo en el Concejo

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento

El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque

Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes

Rivales del “poder” en el horizonte

Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17

Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS

Revuelo por la jura de una libertaria en el Senado
Últimas noticias de Política y Economía

Un empujón: la economía creció 5% y esquiva la recesión

El Gobierno llevó a la Justicia a la financiera vinculada con Tapia

El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país

“El dinero iba al departamento de los Kirchner”
Deportes
Rivales del “poder” en el horizonte
“El secreto es la unión del grupo”
Pensaron en el sábado pero jugaría el lunes a las 17
Gimnasia aprobó un duro examen en Santa Fe
Descargo Pincha: sigue la puja con la AFA en varios frentes
Información General
Sarampión: un nuevo brote enciende las alarmas
La adolescencia del cerebro humano se extendería hasta los 32 años
Un brote de sarampión enciende alarmas en la Provincia: los síntomas y cómo se contagia
Finde XL explosivo: turismo en alza y gasto récord
Alerta amarilla por fuertes vientos en la Provincia
Espectáculos
“Como un delincuente”: al Puma lo echaron de un avión
“Chicago Med”: el universo creado por Dick Wolf se sigue renovando
Cadena Perpetua cumple 35: “La amistad hace que esto suceda”
“Por un mundo sustentable”: Laura Speroni muestra sus pinturas y dibujos
“No entiendo a los hombres”: una obra en la que los varones muestran cómo viven el presente
Policiales
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
“Se durmió o se distrajo”, las dudas tras la tragedia
Llevaba a niños de viaje y dio positivo de cocaína
Se conocen las penas contra el “Clan Sena”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla