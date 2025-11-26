Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS

Javier Cardini presentó su renuncia en el Ministerio de Economía, luego de que su nombre apareciera en la causa que investiga un supuesto circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cardini era el subsecretario de Gestión Productiva y pareja de Ornella Calvete, quien también era directora de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda. Ambos están implicados en la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi.

Según trascendió de fuentes judiciales, en el operativo que se realizó en el departamento de la pareja -que convive en una de las torres del exclusivo barrio de Puerto Madero- se encontraron 700.000 dólares que Calvete no pudo justificar, además de una suma no determinada de dinero en otras monedas.

Los nombres de la pareja aparecieron en las escuchas que instruyó el fiscal Picardi y que ordenó el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que se inició tras la filtración de los audios que tenían al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, como protagonista principal.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados con cargos en organismos estatales.

Tras los procedimientos, además del dinero en efectivo, se encontraron documentos y dispositivos electrónicos, situación que alimentó la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.

Según reconstruyeron los investigadores, Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el pasado 12 de septiembre.

Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un valor económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.