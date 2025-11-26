Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
Apps: lo que deja la mochila; a turno completo para llegar al millón
$2.000.000: el Súper Cartonazo, vacante y con el pozo duplicado
El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS
Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén
Santilli se reunió con Passalacqua quien le planteó varios reclamos
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Movilización callejera en el día de la lucha contra la violencia de género
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Una empresa suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Javier Cardini presentó su renuncia en el Ministerio de Economía, luego de que su nombre apareciera en la causa que investiga un supuesto circuito de coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Cardini era el subsecretario de Gestión Productiva y pareja de Ornella Calvete, quien también era directora de Desarrollo Regional y Sectorial del Palacio de Hacienda. Ambos están implicados en la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi.
Según trascendió de fuentes judiciales, en el operativo que se realizó en el departamento de la pareja -que convive en una de las torres del exclusivo barrio de Puerto Madero- se encontraron 700.000 dólares que Calvete no pudo justificar, además de una suma no determinada de dinero en otras monedas.
Los nombres de la pareja aparecieron en las escuchas que instruyó el fiscal Picardi y que ordenó el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa que se inició tras la filtración de los audios que tenían al extitular de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo, como protagonista principal.
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados con cargos en organismos estatales.
Tras los procedimientos, además del dinero en efectivo, se encontraron documentos y dispositivos electrónicos, situación que alimentó la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
LE PUEDE INTERESAR
Sileoni dijo que su salida “fue hablada con el gobernador”
Según reconstruyeron los investigadores, Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el pasado 12 de septiembre.
Picardi acusa a Calvete, al ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo, y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), que “se caracterizan por tener un valor económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí