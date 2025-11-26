Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Actividades: libro, feria, cine

Actividades: libro, feria, cine
26 de Noviembre de 2025 | 02:40
Presentación de libro

El viernes desde las 19, en Cuarto Propio Libros (ubicada en 42 entre 8 y 9), se realizará la presentación del libro “Eso que falta” cuya autoría es de la platense Guadalupe Reboredo. La obra, editada por el sello local Prueba de Galera, contiene seis relatos signados por vínculos. Acompañan la presentación del libro la bookstagramer Nadia Aguirre y se realizará una selección de vinos.

Feria en centro de tercera edad

El 14 de diciembre, de 16:30 a 20:30, se realizará la Feria de Emprendedores en el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” (calle 13 y 122 Norte ex 122 bis, Berisso). La entrada es libre y gratuita. En caso de querer participar con un stand de exhibición, comunicarse al 221-5245481.

cine en la biblioteca central

Hoy, desde las 15, se proyectará “El amo del jardín”, documental sobre Yasuo Inomata, dirigido por Fernando Krapp. El encuentro será en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires (calle 47 entre 5 y 6), en la Sala Haroldo Conti. La proyección se enmarca en la muestra “Cartas para Guillermo Enrique Hudson y una conversación imprescindible”. La entrada es libre y gratuita.

Día el mate: “Trae tu mate”

Bajo el lema “Los mates amargos de mi madre fueron los más dulces de mi vida” en el Museo de Abasto, (206 y 516) se festejará el día nacional del mate con la jornada de encuentro “Traé tu mate”. El evento se llevará a cabo el 30 de noviembre, a las 12 del mediodía y se podrá disfrutar de stands de productores, artistas locales, música, canto, poesía y danza, en el patio del Museo. Entrada libre y gratuita.

Recorrida masónica nocturna

“La Plata oculta” invita a una experiencia única con la recorrida masónica nocturna. Bajo el lema “los símbolos cuentan lo que la historia calla” se recorrerá entre otros lugares, el Cementerio de La Plata y culmina con una degustación masónica como cierre de la noche. El circuito parte desde el Palacio Municipal a las 19.30, en 12 entre 51 y 53. Se llevará a cabo el 7 de diciembre y el costo de la entrada es de $30.000. Instagram: @puntoapunto.signature.

“Camino del alcaucil”

La experiencia “El Camino del Alcaucil”, centrada en la poscosecha y plantación, que organiza Alcachofas Platenses, se realizará el domingo 7 de diciembre a las 11.30, en el campo “El Recodo”, Villa Garibaldi. Valor: $55.000. Descuentos para grupos y cumpleañeros. Inscripción: 221 3097153.

 

