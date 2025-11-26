Actividades: libro, feria, cine

Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Provincia: hubo acuerdo en Comisión para el tratamiento del endeudamiento
Condenan a Diego García a más de seis años de prisión por violación
Apps: lo que deja la mochila; a turno completo para llegar al millón
$2.000.000: el Súper Cartonazo, vacante y con el pozo duplicado
El dólar subió en todas sus cotizaciones junto con acciones y riesgo país
Una nueva renuncia en Economía por posible corrupción en ANDIS
Milei le confirmó al canciller de Israel la mudanza de la embajada a Jerusalén
Santilli se reunió con Passalacqua quien le planteó varios reclamos
El club Provincia y su gesta de “revivir” a puro pulmón vecinal
Movilización callejera en el día de la lucha contra la violencia de género
Villa Elisa ya tiene una sala de lectura junto al arroyo Carnaval
Una empresa suma 150 colectivos chinos que funcionan con GNC
El crimen de la psiquiatra: detuvieron al presunto autor del ataque
El viernes desde las 19, en Cuarto Propio Libros (ubicada en 42 entre 8 y 9), se realizará la presentación del libro “Eso que falta” cuya autoría es de la platense Guadalupe Reboredo. La obra, editada por el sello local Prueba de Galera, contiene seis relatos signados por vínculos. Acompañan la presentación del libro la bookstagramer Nadia Aguirre y se realizará una selección de vinos.
El 14 de diciembre, de 16:30 a 20:30, se realizará la Feria de Emprendedores en el Centro de la Tercera Edad “Pétalos de Rosas de Abril” (calle 13 y 122 Norte ex 122 bis, Berisso). La entrada es libre y gratuita. En caso de querer participar con un stand de exhibición, comunicarse al 221-5245481.
Hoy, desde las 15, se proyectará “El amo del jardín”, documental sobre Yasuo Inomata, dirigido por Fernando Krapp. El encuentro será en la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires (calle 47 entre 5 y 6), en la Sala Haroldo Conti. La proyección se enmarca en la muestra “Cartas para Guillermo Enrique Hudson y una conversación imprescindible”. La entrada es libre y gratuita.
Bajo el lema “Los mates amargos de mi madre fueron los más dulces de mi vida” en el Museo de Abasto, (206 y 516) se festejará el día nacional del mate con la jornada de encuentro “Traé tu mate”. El evento se llevará a cabo el 30 de noviembre, a las 12 del mediodía y se podrá disfrutar de stands de productores, artistas locales, música, canto, poesía y danza, en el patio del Museo. Entrada libre y gratuita.
“La Plata oculta” invita a una experiencia única con la recorrida masónica nocturna. Bajo el lema “los símbolos cuentan lo que la historia calla” se recorrerá entre otros lugares, el Cementerio de La Plata y culmina con una degustación masónica como cierre de la noche. El circuito parte desde el Palacio Municipal a las 19.30, en 12 entre 51 y 53. Se llevará a cabo el 7 de diciembre y el costo de la entrada es de $30.000. Instagram: @puntoapunto.signature.
La experiencia “El Camino del Alcaucil”, centrada en la poscosecha y plantación, que organiza Alcachofas Platenses, se realizará el domingo 7 de diciembre a las 11.30, en el campo “El Recodo”, Villa Garibaldi. Valor: $55.000. Descuentos para grupos y cumpleañeros. Inscripción: 221 3097153.
